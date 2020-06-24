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24 червня 2020, середа, 05:30 10 Інфографіка
Суспільство 2020-06-24T08:45:02+03:00
Українські Новини
Пенсії в Україні почали оформляти автоматично: коли і як подавати документи

Пенсії в Україні почали оформляти автоматично: коли і як подавати документи

Надежда Комендантова
Пенсії, пенсійна реформа, пенсія, пенсія в Україні
Пенсії. Фото:forbes.net.ua
Пенсії. Фото:forbes.net.ua

Вже у 2020 пенсії в Україні тепер будуть нараховувати автоматично в той час, як українці зможуть отримувати дві або три пенсії замість однієї після пенсійної реформи, яка намічена на 2021 рік. Пенсійний фонд України розробив і запустив нову послугу для майбутніх пенсіонерів. Завдяки новому сервісу пенсії будуть нараховуватися і оформлятися автоматично, як тільки громадянин України досягне відповідного віку.

Як пише РБК-Україна, послуга буде надаватися на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду з використанням кваліфікованої електронного підпису (КЕП). Вона дозволить призначати пенсії автоматично, як тільки громадянин досягне пенсійного віку, з урахуванням усіх даних, які були подані в Пенсійних фонд заздалегідь.

Які документи будуть необхідні:

  • Анкета-заява від майбутнього пенсіонера.
  • Скановані копії документів.
  • Підписати анкету-заяву кваліфікованим електронним підписом.

Ці документи потрібно буде зібрати і відправити в територіальний орган Пенсійного фонду.

Найближчим часом планується запуск додаткової опції, яка допоможе подати документи тим, у кого немає КЕП (кваліфікованої електронного підпису).

айближчим часом послуга буде доступна і користувачам веб-порталу Пенсійного фонду, не мають КЕП. Вони зможуть подати всі необхідні документи, авторизувавшись з використанням банківської ідентифікації (BankID)", - сказано в повідомленні Міністерства соціальної політики.

З початку роботи сервісу послугами скористалися уже 356 майбутніх українських пенсіонерів.

А тим часом, пенсійний вік для виходу на пенсію вчергове підвищили.

Вік для виходу на пенсію в Україні. Вік для виходу на пенсію в Україні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше серед преимеществ пенсійної реформи експерти називали те, що накопичувальна пенсія може бути передана у спадок.

Тим часом, знову підвищили пенсійний вік: хто зможе вийти на пенсію в 60 років і як докупити стаж.

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