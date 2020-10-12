Мільйони пенсіонерів можуть залишитися без пенсії: аналітик назвав причини

в той час, як прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що через 15 років Україна не зможе виплачувати пенсії . Вже зараз близько 5,2 млн пенсіонерів ризикують залишитися виплат Причина в тому, що з 18 млн працездатних українців внески до Пенсійного фонду України (ПФУ) платять тільки близько 12,8 млн осіб.

Про це повідомив аналітик Єгор Комов в коментарі Obozrevatel.



"У нас вже з 2028 роки для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно мати 35 років стажу. Зрозуміло, ті люди, які зараз не працюють офіційно або зовсім не працюють, розраховувати на пенсію не можуть. Результат від підвищення вимоги до стажу відчуємо на собі вже через кілька років. Це велика проблема, саме нею в першу чергу має займатися зараз наш уряд. Це ресурс для того, щоб компенсувати дефіцит Пенсійного фонду, знайти кошти для підвищення виплат", - розповів аналітик.

Повідомляється, що з липня минулого року по липень 2020 го, кількість співробітників, які сплачують внесок до Пенсійного фонду, скоротилася на 565 тис. осіб. І демографічна ситуація тут ні при чому. Коронавірус, криза, збільшення кількості фізосіб-підприємців та пом'якшення штрафів.

Кількість платників ЄВС скоротилося. Інфографіка: ПФУ



Як повідомляли Українські Новини, українці можуть отримувати пенсію в 17 тисяч.



Крім того, поколінню 30-річних українців "світить" залишитися без пенсії.

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