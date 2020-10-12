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  • На Закарпатті горіла лижна фабрика. Пожежу гасили три години
12 жовтня 2020, понеділок, 13:44 5
Події 2020-10-12T14:45:02+03:00
Українські Новини
На Закарпатті горіла лижна фабрика. Пожежу гасили три години

На Закарпатті горіла лижна фабрика. Пожежу гасили три години

Кира Молчанова
Мукачево, пожежа, Закарпаття
Пожежа на лижній фабриці
Пожежа на лижній фабриці "Тиса". Фото: прес-служба ГСЧС

У Мукачеві трапилася масштабна пожежа в одному з цехів на території лижної фабрики "Тиса".

Про це розповіли в пресслужбі ДержНС.

Пожежа трапилася в ніч на 12 жовтня. Про нього стало відомо близько 2 години ночі. Вогнем був охоплений дах одноповерхової будівлі виробничого цеху зі складським приміщенням загальною площею 20 тисяч квадратних метрів.

Пожежникам знадобилося 3 години, щоб зменшити площу пожежі до 9 тисяч "квадратів" і не дати вогню поширитися.

В результаті інциденту жертв і постраждалих немає.

Пожежу гасили 127 осіб і 17 одиниць техніки.

Пожар на лыжной фабрике Пожежа на лижній фабриці "Тиса". Фото: пресслужба ДержНС

Як повідомляли Українські Новини, в п'ятницю, 9 жовтня, в Харкові в багатоповерховому житловому будинку спалахнула пожежа, яка пізніше поширилася на дах. В результаті загинула одна людина.

В серпні в Харкові в дев'ятиповерховому житловому будинку на вул. Маршала Батицького, 22 сталася пожежа в одній з квартир, в результаті якої загинув один чоловік, а ще 13 осіб евакуювали.

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