На Закарпатті горіла лижна фабрика. Пожежу гасили три години

У Мукачеві трапилася масштабна пожежа в одному з цехів на території лижної фабрики "Тиса".

Про це розповіли в пресслужбі ДержНС.

Пожежа трапилася в ніч на 12 жовтня. Про нього стало відомо близько 2 години ночі. Вогнем був охоплений дах одноповерхової будівлі виробничого цеху зі складським приміщенням загальною площею 20 тисяч квадратних метрів.

Пожежникам знадобилося 3 години, щоб зменшити площу пожежі до 9 тисяч "квадратів" і не дати вогню поширитися.

В результаті інциденту жертв і постраждалих немає.

Пожежу гасили 127 осіб і 17 одиниць техніки.

Пожежа на лижній фабриці "Тиса". Фото: пресслужба ДержНС

Як повідомляли Українські Новини, в п'ятницю, 9 жовтня, в Харкові в багатоповерховому житловому будинку спалахнула пожежа, яка пізніше поширилася на дах. В результаті загинула одна людина.

В серпні в Харкові в дев'ятиповерховому житловому будинку на вул. Маршала Батицького, 22 сталася пожежа в одній з квартир, в результаті якої загинув один чоловік, а ще 13 осіб евакуювали.

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