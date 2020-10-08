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08 жовтня 2020, четвер, 10:29 4
Силові структури 2020-10-08T11:30:03+03:00
Українські Новини
Рятувальники ліквідували всі осередки пожеж в Луганській області

Рятувальники ліквідували всі осередки пожеж в Луганській області

Надежда Комендантова
дснс, Ліквідація пожежі, пожежі в Луганській області
Пожежа. Фото: ДСНС
Пожежа. Фото: ДСНС

Рятувальники Державна служба з надзвичайних ситуацій ліквідувала всі 10 осередків пожеж в Луганській області.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передають Українські Новини.

"8 жовтня о 8:30 пожежа осередку №1 поблизу с. Смолянинове Новоайдарського району ліквідовано. Отже, станом на 8:30 8 жовтня через 10 основних осередків пожеж лісових масивів, очерету і сухої рослинності 10 осередків ліквідовані", - сказано в ньому.

За попередніми оцінками, орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить понад 20 тис. га.

Авіацією ДСНС 7 жовтня в Києві скоєно 29 скидів, 58 тонн води (з початку гасіння 617 скидів, 1 964 тонни води).

Під час ліквідації лісових пожеж на території Луганської області знайдені тіла 11 осіб.

Крім цього постраждало 19 осіб (в тому числі 3 співробітники ДСНС).

Під час гасіння пожежі евакуйовано 150 осіб.

Всього до гасіння було залучено близько 1 130 осіб і 274 одиниць техніки, з них від ДСНС - понад 360 осіб і 82 одиниць техніки (Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Полтавська та Харківська області), в тому числі 2 вертольоти ДСНС.

Як повідомляли Українськi Новини, масштабні лісові пожежі в Луганській області почалися 30 вересня.

У пожежах в Луганській області загинули вже 11 осіб

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Рятувальники ліквідували всі осередки пожеж в Луганській області
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