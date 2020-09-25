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25 вересня 2020, пʼятниця, 12:49 13
Силові структури 2020-09-25T14:15:03+03:00
Українські Новини
Данілов хоче взяти на облік поліції українських користувачів російської соцмережі "ВКонтакте"

Данілов хоче взяти на облік поліції українських користувачів російської соцмережі "ВКонтакте"

Кира Молчанова
Вконтакте, РНБО, Соціальні мережі, соцмережі, Олексій Данілов

На облік поліції візьмуть українців, які продовжать користуватися російською соціальною мережею "ВКонтакте", що стала доступною в мобільному додатку.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час онлайн-конференції.

"Ми сьогодні займаємося цими питаннями, фахівці розуміють, про що йде мова. Вони дуже швидко змінюють проксі... Ми вважаємо, що найближчим часом за допомогою наших іноземних партнерів це питання буде вирішене", - зазначив Данілов.

Крім того, Данілов нагадав самим користувачам, що за роботу з російської соцмережею повинна бути відповідальність. Поширенням проросійського контенту повинні зайнятися правоохоронці.

"Це повинна бути і їх відповідальність. Навіщо вони це роблять, і для чого вони це роблять. Справа в тому, що зараз та система, яка починає працювати, ми про усіх цих користувачів матимемо розуміння. Вони будуть всі на обліку перебувати. Якщо вони далі будуть поширювати російський контент, то вони будуть мати певні клопоти з нашою поліцією, з нашими силовими структурами", - додав Данілов.

Дивитися відео з 00:57:00.

Як повідомляли Українські Новини, в 2017 році Україна ввела заборону провайдерам надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів "Mail.ru", "Вконтакті", "Однокласники" а також сервісів "Yandex".

В 2020 році Рада національної безпеки і оборони (РНБО) продовжила санкції проти російських соціальних мереж.

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