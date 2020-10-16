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16 жовтня 2020, пʼятниця, 05:28 28
Суспільство 2020-10-16T12:30:06+03:00
Українські Новини
Тарифи на газ можуть змінюватися щомісяця. На скільки збільшаться платіжки українців взимку

Тарифи на газ можуть змінюватися щомісяця. На скільки збільшаться платіжки українців взимку

Анна Рудык
Опалювальний сезон, опалення, Ціна на газ, Тарифи на опалення
Опалення. Фото: nashemisto
Опалення. Фото: nashemisto

Тарифи на опалення в Україні можуть зрости на 15-16% в розпал майбутнього опалювального сезону, коли субсидії знову планують урізати і посилять перевірки. Про це пише Обозреватель.

Так, Аналітик Єгор Комов вважає, що вже в грудні на ринку вартість газу може становити 7 грн (зараз близько 5,4 грн). Це значно менше, ніж торішня ціна, але при цьому більше, ніж українці платять зараз. З огляду на структуру тарифу на тепло, за такого подорожчання газу тарифи на опалення можуть зрости приблизно на 15-16%.

"Газ це товар, на вартість якого впливають всі ті ж закони ринку. З початком опалювального сезону попит на газ росте, більше покупців за того ж обсягу, значить, вищою буде ціна. Зараз з'являються ринкові механізми, наприклад, є можливість перейти на річні тарифи і платити за однією і тією ж вартістю. Тоді ціна рости не буде", – пояснює аналітик.

Щоб змінити постачальника, потрібно знайти його офіс або сайт і подати заяву. До неї прикріпити: документ на право власності (право користування), останню платіжку, копію паспорта та ІПН. Підтвердження про те, що ви успішно змінили постачальника, доведеться протягом 21 дня.

Газ надходитиме тією же трубою. Справа в тому, що внаслідок запуску ринку функції постачальника та оператора мереж розділили. Тепер облгаз відповідає тільки за комунікації і йому потрібно платити окремо – так звану абонплату. Вона вноситься, навіть якщо ви зовсім не користуєтеся блакитним паливом.

Якщо раніше тариф на газ (а це 80% у структурі тарифу на тепло) встановлювався відразу на опалювальний сезон, то зараз вартість блакитного палива може змінюватися щомісяця.

"Зараз маємо другий опалювальний сезон, коли ми заходимо, не знаючи тариф на газ. Немає довгострокового прогнозу", – констатує директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк. Водночас, ще минулого року Кабмін ухвалив постанову, яка дозволяє змінювати тарифи на тепло без довгої процедури узгодження. Якщо раніше, щоб підвищити тариф на тепло, потрібно було витратити від двох до чотирьох місяців, то зараз зробити це можна того ж місяця.

Фактично вартість опалення для українців змінюватиметься щомісяця. Якщо в жовтні, ймовірно, різниця буде незначною, то в розпал сезону, у грудні-лютому, газ може підскочити в ціні від 5,8 до 7 грн за кубометр, розповідає представник Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан.

Як повідомляли Українські Новини,  "Нафтогаз"  подав три тарифу на газ  для населення і бізнесу.

Раніше Міненерго дали пояснення,  чи подорожчає електрика для українців з 1 жовтня.

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