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12 жовтня 2020, понеділок, 14:20 4
Політика 2020-10-12T14:33:09+03:00
Українські Новини
Зарплата Немчінова за вересень склала 56 тис. гривень

Зарплата Немчінова за вересень склала 56 тис. гривень

Константин Долгий
зарплати чиновників, Олег Немчінов
Олег Немчінов. Фото: Facebook /oleh.nemchinov
Олег Немчінов. Фото: Facebook /oleh.nemchinov

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов заробив за вересень 55 810 гривень у той час, як прем'єр-міністр Денис Шмигаль спрогнозував зростання середньої заробітної плати українців до 15 000 гривень до 2022 року.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Його посадовий оклад склав 52 529 гривень, на відрядження - 2 501 гривню і 780 гривень - перерахунок за серпень у зв'язку з перевищенням максимального розміру зарплати.

Таким чином, Немчінову за вересень нараховано 55 810 гривень. Сума утриманих податків склала 10 883 гривні.

Фактична сума коштів, отримана міністром, склала 44 927 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, заробітна плата міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова за серпень становила 47,2 тис. гривень. В рамках закону про державний бюджет, з його заробітної плати відняли 7 800 гривень.

Крім того, Немчінов задекларував 2,69 млн гривень доходів за 2019 рік. Немчінов також задекларував 2 автомобілі: ЗАЗ 968А 1979 року випуску у спільній власності з матір'ю і Chevrolet Volt 2012 року випуску.

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