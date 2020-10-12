Почався сезон грипу. За скільки і чим вакцинують в приватних клініках столиці

У київських приватних клініках проводять вакцинацію проти грипу вартістю 349-449 гривень. Про це Українським Новинам повідомили представники ряду приватних клінік. В клініках мережі "Медиком" проводять вакцинацію препаратом "GC Флю" (країна виробництва - Південна Корея) вартістю 349 гривень \/ штука і вакцинацію препаратом "Ваксигрип Тетра" (країна виробництва - Франція) за 449 гривень \/ штука. Також "Медиком" пропонує вакцинацію "GC Флю" на виїзді вартістю 339 гривень \/ штука і вакцинацію "Ваксигрип Тетра" за 439 гривень \/ штука. В клініках мережі "Viva" проводять вакцинацію препаратами "GC Флю" і "Ваксигрип" (країна виробництва - Франція); вартість вакцинації "GC Флю" становить 374 гривні \/ штука, "Ваксигрип" - 446 гривень \/ штука. В клініках "Into-Sana" пропонують вакцинацію препаратом "Ваксигрип", вартість вакцинації становить 354 гривні \/ штука. Як повідомляли Українські Новини, 9 жовтня мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко закликав киян вакцинуватися від грипу. 7 жовтня Кабмін виділив Міністерству охорони здоров'я кошти на закупівлю 1,41 млн доз вакцин проти грипу для вакцинації груп ризику. 3 жовтня Центр громадського здоров'я повідомив, що в аптеки надійшла перша партія вакцин проти грипу.