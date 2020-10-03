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03 жовтня 2020, субота, 06:00 4
Суспільство 2020-10-03T06:15:02+03:00
Українські Новини
В Україну завезли першу партію вакцин проти грипу

В Україну завезли першу партію вакцин проти грипу

Валерия Драгомирова
Грип, ЦГЗ, Центр громадського здоров’я України, Вакцина від грипу
Грип. Фото: pixabay
Грип. Фото: pixabay

У той час, як медики заявили про появу в Україні невідомих раніше вірусів грипу, Центр громадського здоров'я повідомляє, що в аптеки надійшла перша партія вакцин проти грипу.

Про це йдеться в повідомленні установи в соцмережі Facebook.

"Перша партія (30 360 доз) тривалентної вакцини" Джіс Флю "(Південна Корея) пройшла лабораторний контроль і відтепер доступна у продажу", - сказано в ньому.

Крім того, в Україні вже прибуло 45 000 доз тривалентної вакцини "Інфлувак" (Нідерланди), яка після лабораторного контролю надійде в продаж.

А чотиривалентна вакцина "Ваксигрип Тетра" (Франція) буде в продажу орієнтовно через два тижні.

У минулому епідсезоні від ускладнень грипу в Україні померла 71 людина, на грип і ГРВІ перехворіли 4,9 млн осіб (12,9% населення), 63% з яких - діти до 17 років.

У ЦГЗ зазначили, що найкраща профілактика грипу - це щорічна вакцинація.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, як знизити ризик зараження під час епідемії грипу і чим він відрізняється від застуди. 

Також Центр громадського здоров'я очікує поставку в Україну 665 тис. доз вакцин проти грипу.



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