підписатися на розсилку
26.35 26.67
28.55 29.16
˟
20 травня 2020, середа, 13:00 7
Президент 2020-05-20T13:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленському не вистачить каденції на виконання обіцянок і він подумає над ще одним терміном

Зеленському не вистачить каденції на виконання обіцянок і він подумає над ще одним терміном

Анна Рудык
Президент України, Володимир Зеленський, Вибори Президента України

Зеленський вважає, що однієї президентської каденції йому може не вистачити, щоб виконати дані обіцянки, і подумає про можливість балотуватися на другий термін.

Про це він повідомив на пресконференції, передають Українські Новини.

Спочатку Президента запитали, чи вистачить йому одного терміну, щоб виконати все обіцяне, після чого відразу ж поставили низку інших питань.

Зеленський відповів на всі питання, крім першого.

Коли він завершив відповідь і прессекретар Президента Юлія Мендель передавала питання іншому журналісту, із залу уточнили, чи вистачить Зеленському однієї каденції без конкретизації, що на виконання обіцянок.

"Я не знаю, чесно кажучи. Чесно (сказати)? Думаю, ні", - відповів він.

Через кілька запитань у Зеленського знову уточнили, чи збирається він балотуватися на другий термін.

"Зараз буде страшно моїй сім'ї. Давайте не дискутувати на цю тему", - сказав він.

На ще одне уточнення про те, чи визначився він про висунення своєї кандидатури на другий термін, Зеленський відповів: "Я подумаю".

Після ремарки про те, що обіцянка балотуватися виключно на 5 років зафіксована в передвиборчій програмі Зеленського, він сказав, що зробить так, як скаже народ і якщо народ захоче один термін, то буде один.

"Будь-який Президент, у якого 10-15% на початку передвиборної кампанії, не має права йти в Президенти. Тому що це означає, що суспільство його не підтримує. Я йду на один термін, але якщо буде велика підтримка народу України, я зможу про це думати", - відповів він.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський проводить конференцію з обмеженою кількістю ЗМІ.

Українські Новини ведуть текстову онлайн-трансляцію прес-конференції.

Більше новин про: Президент України Володимир Зеленський Вибори Президента України

Генпрокуратура відкрила справу за записами Деркача про розмови Байдена і Порошенко, - Зеленський
Міжобласний транспорт готовий до запуску в 6 областях, - Зеленський
Новини
Рада скасувала закон про продовження до 2022 права на достроковий вихід на пенсію жінок 13:31
Школи та дитсадки відкриють у Києві не раніше ніж через 2 тижні після рішення уряду, – Кличко 13:30
Місцями похолодає до +1 і прийдуть дощі з вітрами. Прогноз погоди на 21 травня 13:25
Я за один стіл з такими бандитами не сяду, — Зеленський про мера Черкас Бондаренка 13:24
Під Дніпром обвалився міст. Фото: Facebook/Микола Миколайович
Під Дніпром обвалився міст, як тільки Зеленський пообіцяв відремонтувати всі мости і дороги 13:04
більше новин
ТСК щодо зловживань президентом УАФ Павелко продовжить роботу, - Григорій Мамка 16:57
Радника Венедіктової звинуватили в "зливі" обшуків СБУ Верланова та Костюка, – ЗМІ 15:17
Нардеп Шахов повідомив, що з його крові зроблять ліки від коронавірусу 20:32
Міжнародна корупція та держзрада, – Деркач оприлюднив розмови голосів, схожих на Порошенка і Байдена 14:50
Бракує чесності з людьми, – Світлична про політичні партії 18:13
більше новин
НАЗК перевіряє декларування Тимошенко і Власенком 300 млн гривень іноземного доходу 18:26
Хмельницькобленерго Фото: depo.ua
"Хмельницькобленерго" просить Малюську та Шмигаля зупинити рейдерське захоплення 12:08 Документ
Приватбанк
Байден просив Порошенко прискорити націоналізацію "Приватбанку", — записи Деркача 17:41
Розмова Байдена з Порошенком. Скріншот відео
Байден вимагав від Порошенка змінити уряд і генпрокурора для отримання траншу МВФ, - записи Деркача 18:21
МОЗ дало рекомендації для пасажирських автоперевезень в період карантину 16:41
більше новин
У Києві розпочалася пресконференція Зеленського. Відеотрансляція
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok