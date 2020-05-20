Зеленському не вистачить каденції на виконання обіцянок і він подумає над ще одним терміном

Зеленський вважає, що однієї президентської каденції йому може не вистачити, щоб виконати дані обіцянки, і подумає про можливість балотуватися на другий термін.

Про це він повідомив на пресконференції, передають Українські Новини.

Спочатку Президента запитали, чи вистачить йому одного терміну, щоб виконати все обіцяне, після чого відразу ж поставили низку інших питань.

Зеленський відповів на всі питання, крім першого.

Коли він завершив відповідь і прессекретар Президента Юлія Мендель передавала питання іншому журналісту, із залу уточнили, чи вистачить Зеленському однієї каденції без конкретизації, що на виконання обіцянок.

"Я не знаю, чесно кажучи. Чесно (сказати)? Думаю, ні", - відповів він.

Через кілька запитань у Зеленського знову уточнили, чи збирається він балотуватися на другий термін.

"Зараз буде страшно моїй сім'ї. Давайте не дискутувати на цю тему", - сказав він.

На ще одне уточнення про те, чи визначився він про висунення своєї кандидатури на другий термін, Зеленський відповів: "Я подумаю".

Після ремарки про те, що обіцянка балотуватися виключно на 5 років зафіксована в передвиборчій програмі Зеленського, він сказав, що зробить так, як скаже народ і якщо народ захоче один термін, то буде один.

"Будь-який Президент, у якого 10-15% на початку передвиборної кампанії, не має права йти в Президенти. Тому що це означає, що суспільство його не підтримує. Я йду на один термін, але якщо буде велика підтримка народу України, я зможу про це думати", - відповів він.

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Як повідомляли Українські Новини, Зеленський проводить конференцію з обмеженою кількістю ЗМІ.

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