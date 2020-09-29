Фокін не бачить жодних підтверджень того, що на Донбасі ведеться війна між Росією та Україною

Вітольд Фокін не бачить підтверджень війни України з Росією на Донбасі. Фото: wikipedia.org

Вітольд Фокін не бачить підтверджень війни України з Росією на Донбасі. Фото: wikipedia.org

"Жодного підтвердження того, що там ведеться війна між Росією та Україною, поки що я не бачу ", - сказав колишній прем'єр-міністр і перший заступник глави української делегації в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Організація з безпеки і співробітництва в Європі - Росія) Вітольд Фокін на засіданні комітету Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування для обговорення його заяв про загальну амністію та особливий статус для Донбасу, передають Українські Новини.

Фокін заявив, що на Донбасі воюють найманці майже 30 різних країн світу, але при активній підтримці військ Росії.

Він назвав процес врегулювання ситуації на Донбасі "майже п'ятирічним топтання на одному місці".

"Головна причина ("п'ятирічного тупцювання на місці") полягає в тому, я буду відвертим, що гарант Конституції в той час більше дбав про власні інтереси (колишній Президент Петро Порошенко), про власний авторитет, а не про долю держави та свого народу. Він більше думав про те, щоб потиснути руку чиновникам світового рівня ... Я вже не кажу про величезну прибутковість військової справи", - заявив він.

Ще причиною він також назвав те, що "мінські домовленості" не є нормативно-правовим актом, тобто вони не є обов'язковими для виконання.

Він зазначив, що виступає за вільну економічну зону на Донбасі, а не його повну автономність.

Фокін також повідомив, що амністія Донбасом повинна бути загальною, оскільки, з його слів, злочини були зі "всіх сторін".

Як повідомляли Українські новини, Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков раніше назвав заяву Фокіна про загальну амністію та особливий статус Донбасу такою, яка не відповідає національним інтересам.

Також Фокін спростував заяви про те, що "Страна" нібито спотворила його слова в інтерв'ю.

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