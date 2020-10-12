В Україні і Європі знову подорожчала електроенергія

Середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РДВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 12 жовтня підвищилася на 14,19%, або на 187,77 гривень\/МВт-год до 1 510,8 гривні\/МВт-год порівняно з цінами на електроенергію 5 жовтня. Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку", передають Українські Новини. За вказаний період середньозважена ціна електроенергії на РДВ в межах "Бурштинського енергоострова" збільшилася на 24,6%, або на 315,94 гривні\/ МВт-год до 1 714,51 гривні\/МВт-год. Якщо порівнювати з цінами на європейській Енергобіржі Nord Pool, ціна в ОЕС України (45,39 євро\/МВт-год) перевищує ціни в Норвегії (16,38 євро\/МВт-год) в 2,8 разу, в Швеції (42,02 євро\/МВт-год) - на 7,4%. При цьому в Данії ціна електроенергії (46,47 євро\/МВт-год) на 2,4% вища, ніж в Україні, у Франції (47,19 євро\/МВт-год) - на 4%, в Німеччині (46,9 євро\/МВт-год) - на 3,3%, в Австрії (47 євро\/МВт-год) - на 3,5%. На угорській біржі HUPX за аналогічний період середньозважена вартість електроенергії збільшилася на 44,3%, або на 15,68 євро\/МВт-год до 51,09 євро\/МВт-год (1 700,23 гривні\/МВт-год відповідно до курсу НБУ на 12 жовтня). Як повідомляли Українські Новини, в 1-му кварталі 2020 року ціна на електроенергію в Україні була вищою, ніж в Європі. Середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РСВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 5 жовтня порівняно з ціною на електроенергію 28 вересня скоротилася до 1 323,03 гривні\/МВт-год на 10,99%, або на 163,47 гривень\/МВт-год.