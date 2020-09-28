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28 вересня 2020, понеділок, 13:42 13
Економіка 2020-09-28T15:30:03+03:00
Українські Новини
Ціна на електроенергію в Україні знову збільшилася

Ціна на електроенергію в Україні знову збільшилася

Григорий Яковенко
Електроенергія, Ціна на електроенергію, РСВ
Електроенергія. Фото: pixabay
Електроенергія. Фото: pixabay

Середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РСВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 28 вересня зросла на 0,5%, або на 7,48 гривні / МВт-год до 1 486,5 гривні / МВт-год в порівнянні з 21 вересня.

Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку", передають Українські Новини.

За вказаний період середньозважена ціна електроенергії на РСВ в межах "Бурштинського енергоострова" збільшилася на 20,7%, або на 318,5 гривень / МВт-год до 1 857,8 гривні / МВт-год.

Якщо порівнювати з цінами на європейській Енергобіржі Nord Pool, ціна в ОЕС України (45,21 євро / МВт-год) перевищує ціни в Норвегії (2,28 євро / МВт-год) в 19,8 раза, у Швеції (41,37 євро / МВт-год) - на 8,5%, в Данії (41,37 євро / МВт-год) -на 3,1%.

При цьому у Франції, Німеччині та Австрії ціна електроенергії (47,26 євро / МВт-год) на 4,5% вище, ніж в Україні.

Також на угорській біржі HUPX за аналогічний період середньозважена вартість електроенергії знизилася на 5,7%, або на 3, 3 євро / МВт-год до 54,56 євро / МВт-год (1 793,73 гривні / МВт-год відповідно до курсу НБУ на 28 вересня).

Як повідомляли Українські Новини, в 1-му кварталі 2020 року ціна на електроенергію в Україні була вищою, ніж в Європі.

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