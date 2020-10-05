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05 жовтня 2020, понеділок, 10:40 7
Економіка 2020-10-05T11:45:01+03:00
Українські Новини
Ціна на електроенергію в Україні знизилася, але вона все ще вища, ніж в Європі

Ціна на електроенергію в Україні знизилася, але вона все ще вища, ніж в Європі

Григорий Яковенко
Електроенергія, Тарифи на електроенергію, Ціна на електроенергію
Електроенергія. Фото: pixabay
Електроенергія. Фото: pixabay

Середньозважена добова ціна електроенергії на ринку "на добу вперед" (РСВ) в об'єднаній енергосистемі (ОЕС) України станом на 5 жовтня порівняно з ціною на електроенергію 28 вересня скоротилася до 1 323,03 гривні/МВт-год на 10,99%, або на 163,47 гривень/МВт-год.

Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку", передають Українські Новини.

За вказаний період середньозважена ціна електроенергії на РСВ в межах "Бурштинського енергоострова" скоротилася на 24,7%, або на 459,23 гривень/МВт-год до 1 398,57 гривні/МВт-год.

Якщо порівнювати з цінами на європейській Енергобіржа Nord Pool, ціна в ОЕС України (39,81 євро/МВт-год) перевищує ціни в Норвегії (5,12 євро / МВт-год) в 7,8 раза, в Швеції (25,08 євро/МВт-год) - на 58,7%, в Данії (27,51 євро/МВт-год) - на 44,7%, у Франції (32,74 євро/МВт-год) - на 21,6%, в Німеччині (32,09 євро/МВт-год) - на 24% і Австрії (32,57 євро/МВт-год на 22,2%.

Також на угорській біржі HUPX за аналогічний період середньозважена вартість електроенергії знизилася на 35%, або на 19,15 євро/МВт-год до 35,41 євро/МВт-год (1 176,75 гривень/МВт-год відповідно до курсу НБУ на 5 жовтня).

Як повідомляли Українські Новини, в 1-му кварталі 2020 року  ціна на електроенергію в Україні була вищою, ніж в Європі.

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