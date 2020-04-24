У США хвора на коронавірус жінка народила здорову дочку перебуваючи в комі

Після того, як у Британії від коронавірусу померла вагітна медсестра, яка перед смертю встигла народити здорову дитину, у США вагітна жінка впала в кому після того, як заразилася коронавірусом. Їй вдалося народити здорову дитину, перебуваючи в стані коми. Про це передає The Sun.

Джоане Росіо Мендоза Чанкай 40 років, перебуваючи на 26 тижні вагітності, лікарі прийняли рішення зробити терміновий кесарів розтин, щоб врятувати життя дочки. Жінка перебувала в стані штучної коми.

Відзначається, що жінка прийшла підписувати медичні документи, і лікарі звернули увагу на те, що вона кашляє. Їй провели тест на коронавірус, який через два дні показав позитивний результат.

Симптоми захворювання погіршилися, і через кілька днів вона не могла самостійно дихати. Джоану відвезли в лікарню, де лікарі сказали, щоб врятувати дитину, необхідно провести екстрений кесарів розтин.

Її занурили у стан штучної коми. Незабаром після цього у американки народилася дочка. Дівчинка виявилася здоровою. Мати дитини вивели з коми через кілька днів.

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