підписатися на розсилку
28 28.41
32.85 33.45
˟
ONLINE
12.10.20 11:00 Пресс-конференция: "Общественно-политические ориентации населения Днепропетровской области и города Днипра"

  • Новини
  • Україна
  • У МОЗ назвали регіони, де був зафіксований найбільший приріст хворих на COVID-19 за добу
12 жовтня 2020, понеділок, 11:01 6
Україна 2020-10-12T11:25:57+03:00
Українські Новини
У МОЗ назвали регіони, де був зафіксований найбільший приріст хворих на COVID-19 за добу

У МОЗ назвали регіони, де був зафіксований найбільший приріст хворих на COVID-19 за добу

Константин Долгий
МОЗ України, Харківська область, Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, Пандемія коронавірусу, Захворюваність на коронавірус, Сумська область, приріст коронавірусу
Лікар одягає захисну маску. Фото: pexels
Лікар одягає захисну маску. Фото: pexels

В Міністерстві охорони здоров'я назвали області, де за минулу добу виявили найбільше випадків COVID-19, у той час, як в Україні значно знизився приріст хворих на коронавірус.

Як передають Українські Новини, про це в ході свого традиційного онлайн-брифінгу розповів міністр Максим Степанов.

Так, лідером з добового приросту стала Харківська область, де за минулий день виявили 741 випадок зараження коронавірусом нового типу. При цьому в обласному центрі за минулий день стало більше на 497 пацієнтів з COVID-19.

Слідом йде Сумська область. У неділю в регіоні виявили 418 заражених на коронавірус, з них 299 - в самих Сумах.

Згідно з даними МОЗ, всього з початку пандемії COVID-19 виявили серед 265 454 осіб. За минулу добу це число виросло на 4 420.

Побороти захворювання COVID-19 змогли 114 410 осіб, ще 5 015 - загинули.

Як повідомляли Українські Новини, з понеділка, 12 жовтня, в Україні набирає чинності нове карантинне зонування, яке встановила Держкомісія з питань ТЕБ та НС.

Також у людей, які перехворіли на коронавірус, в організмі можуть прискоритися хворобливі процеси, які могли б проявитися тільки через 10 років.

Більше новин про: МОЗ України Харківська область Коронавірус коронавірус в Україні Епідемія коронавірусу Пандемія коронавірусу Захворюваність на коронавірус Сумська область приріст коронавірусу

Зеленський пригрозив звільнити Венедіктову, якщо до кінця року не буде "посадок"
Кількість нових випадків коронавірусу у неділю знизилася: 4 420 хворих за добу
Новини
Навчання. Фото: pixabay
У ліцеї під Києвом, де помер директор, виявили 10 вчителів з COVID-19. І вирішили продовжити навчання 11:21
У МОЗ назвали регіони, де був зафіксований найбільший приріст хворих на COVID-19 за добу 11:01
У МОЗ заявили про посилення адаптатованого карантину: чи буде повний локдаун 11:00
Депутат Бужанський викликає в.о. директора ДБР в Раду, щоб з'ясувати чому Порошенка більше не запрошують на допити 10:59
Після вихідних долар і євро почали дорожчати. Курс валют на 12 жовтня 10:52
більше новин
Хлібокомбінат COOP Україна в Чернівецькій області у першому півріччі 2020 року виробив хлібобулочної продукції на 3,3 млн грн 09:55
COOP Україна в Чернігівській області збільшила до 20 тис грн соцвиплати своїм співробітникам з нагоди народження дитини 10:13
Харківська міськрада спростувала чутки про погіршення здоров'я Геннадія Кернеса 08:31
Геннадий Кернес. Фото: facebook.com/gennadykernes/
Терехов приховує, що Кернес у важкому стані і не може розмовляти, — Родзинський 13:39
Роман Гах від "Слуги народу" перемагає "динозаврів" в Борщагівській ОТГ, - експерт 15:58
більше новин
Верховний Суд визначив, що Президент зобов'язаний розмовляти тільки державною мовою 08:20
Завтра президент Польщі Дуда відвідає Україну вперше з 2017 року 17:00
Міносвіти просить перевести дітей на дистанційне навчання на 2 тижні 22:41
Перенесення канікул в школах," дистанційка" в внз та обмеження роботи кафе. Як посилять карантин 18:00
У Києві почала падати захворюваність і смертність від COVID-19 12:09 Інфографіка
більше новин
Україна на карантині 214 днів. Які обмеження діють в епідзонах
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok