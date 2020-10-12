У МОЗ назвали регіони, де був зафіксований найбільший приріст хворих на COVID-19 за добу

В Міністерстві охорони здоров'я назвали області, де за минулу добу виявили найбільше випадків COVID-19, у той час, як в Україні значно знизився приріст хворих на коронавірус

Як передають Українські Новини, про це в ході свого традиційного онлайн-брифінгу розповів міністр Максим Степанов.

Так, лідером з добового приросту стала Харківська область, де за минулий день виявили 741 випадок зараження коронавірусом нового типу. При цьому в обласному центрі за минулий день стало більше на 497 пацієнтів з COVID-19.

Слідом йде Сумська область. У неділю в регіоні виявили 418 заражених на коронавірус, з них 299 - в самих Сумах.

Згідно з даними МОЗ, всього з початку пандемії COVID-19 виявили серед 265 454 осіб. За минулу добу це число виросло на 4 420.

Побороти захворювання COVID-19 змогли 114 410 осіб, ще 5 015 - загинули.

Як повідомляли Українські Новини, з понеділка, 12 жовтня, в Україні набирає чинності нове карантинне зонування, яке встановила Держкомісія з питань ТЕБ та НС.

Також у людей, які перехворіли на коронавірус, в організмі можуть прискоритися хворобливі процеси, які могли б проявитися тільки через 10 років.

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