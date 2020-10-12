У ліцеї під Києвом, де помер директор, виявили 10 вчителів з COVID-19. І вирішили продовжити навчання

Загальне тестування на COVID-19 вчителів Вишневського академічного ліцею "Ідеал" (колишня загальноосвітня школа №4), де минулого тижня раптово помер директор Володимир Коваленко, розкрило масштаби брехні про ситуацію в закладі з боку чиновників відділу освіти Києво-Святошинської РДА.

Як виявилося, коли керівник райвно Анатолій Драчук на офіційному сайті Київської обладміністрації заявляв про відсутність зареєстрованих випадків захворюваності на коронавірус вчителів цього ліцею, відразу 7 викладачів знаходилися на лікарняному з підтвердженим діагнозом COVID-19. Ще 3 випадки захворювання в безсимптомній формі були виявлені під час проведеного тестування.

Такі дані були оприлюднені батькам учнів повідомленнями в шкільних чатах і групах батьківських комітетів.

"Ситуація з учителями: 10 мають позитивний результат, з них 7 перебували на лікарняному в період тестування ... Троє хворіли безсимптомно", - йдеться в повідомленні.

При цьому, керівництво ліцею заявило, що заклад не готовий до організації дистанційного навчання. А тому ставиться питання про відновлення занять в звичайному режимі. Як проводилося дистанційне навчання в минулому навчальному році, а також чи потрапляв цей ліцей в повідомлення Міносвіти про "готовність всіх шкіл" в повідомленні не уточнили.

Трохи пізніше з'явилося повідомлення, що з понеділка 12 жовтня ліцей відновлює роботу в повному обсязі, крім класів, які відправляють на карантин. Підсумки голосування по класах не повідомлялися, але джерела Українських Новин в самому ліцеї в один голос стверджують, що їх класи голосували проти такого рішення. Саме рішення нібито підписано виконуючим обов'язки директора - заступником директора з освітньої роботи Надією Грабар.

Всім же незгодним було запропоновано підписати заяви про переведення їхніх дітей на самостійне домашнє навчання.

На редакційну пошту і ФБ-сторінку Українських Новин також стали надходити повідомлення від батьків учнів, які дивуються з приводу прийнятого керівництвом ліцею "Ідеал" рішення.

У той же час, як повідомили в групі батьківського комітету ліцею, батьки учнів 8-х класів вже написали спільне звернення з вимогою переглянути організацію навчального процесу.

Як повідомляли Українські Новини, під Києвом помер директор школи, в якій "приховували" коронавірус у вчителів.

Після резонансу, що виник, було прийнято рішення закрити школу на тимчасовий карантин і провести тестування всіх вчителів для виявлення коронавірусу.

Самого директора поховали в той же час, коли райвно офіційно заявляло, що причини його смерті не з'ясовані, в закритій труні, не дозволивши попрощатися з багаторічним керівником навчального закладу вчителям і учням.

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