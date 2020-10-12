У США знайшли приховані офшори Петра Порошенка на суму $65 млн

Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами Казначейства США (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) звернула увагу на підозрілі транзакції, пов'язані з п'ятим президентом України Петром Порошенком , на суму $65 млн.

Про це повідомляє ресурс "Слідство.Інфо".

У джерелі говориться, що Порошенко підозрюють в участі в створенні офшорних компаній, які він не декларував. Йдеться про чотири фінансових компаній, які давно перебували в полі зору українських правоохоронців, які підозрювали їх у відмиванні грошей та ухилянні від сплати податків.

Міжнародний Deutsche Bank подав у FinCEN звіт про підозрілу діяльність британської офшорної компанії Genesis Local Ventures (GLV). Підозри стосувалися можливого зв'язку фірми з тодішнім президентом Петром Порошенком.

GLV зареєстрована юрособами Poramto Group і Admiral Group, які, за даними банку, зв'язні з Порошенком і заснували близько 400 компаній. Водночас юридична адреса GLV використовують десятки інших фірм, що є ознакою компанії-прокладки, яка допомагає приховати кінцевого власника.

За 2 роки через рахунки GLV пройшло близько $60 млн. Пізніше ці рахунки були закриті через відсутність прозорості. З кінця 2017 GLV фігурує в кримінальному провадженні з експорту зерна. Однак у 2019 році компанія була ліквідована.

Крім того, підозрілу активність помітили в Міжнародному інвестбанку, що знаходиться у власності Порошенка. Ще в період президентства Порошенко на рахунки компанії Roshen в його банку надійшло $1,8 млн від компанії Goldwest Investment, яка торгує солодощами та надає транспортні послуги.

У повідомленні говориться, що до 2016 року Goldwest Investment повідомляла про нульовий прибуток, але в кінці 2016 року компанія повідомила про прибуток в $250 тис.

Bank of New York Mellon після перевірки кореспондентських рахунків естонського Versobank також представив звіт, в якому йдеться про Порошенка.

У 2016 році на рахунок Roshen в естонському банку надійшли два переклади на загальну суму $145 тис. Від Furoleks Services LP. За перші два місяці того ж року компанія провела транзакції більш ніж на $23 млн.

Згідно зі звітом Standard Chartered, Порошенко опосередковано володіє Intraco Management, яка з січня 2013-го по вересень 2014 роки провела операції на $5,4 млн. Також ця компанія має ділові відносини з Linquist Services Limited, яку Порошенко використовував для отримання банківських позик, вважають в банку.

У грудні 2010 року банк Raiffeisen перевів Roshen не менше $115 млн під виглядом позики, який нібито забезпечувала офшорна компанія Linquist Services Limited.

Через рік Агентство фінансових розслідувань Британських Віргінських островів початок розслідування відносно Intraco за підозрою у відмиванні грошей.

Водночас в Roshen відзначили, що вели бізнес з Goldwest Investment і Furoleks Services, проте не мають інформації, хто саме володіє цими компаніями.

Як повідомляли Українські Новини, колишній народний депутат Давид Жванія заявив, що Петро Порошенко під час перебування при владі отримав незаконним шляхом близько 4 мільярдів доларів.

Тим часом стан здоров'я 55-річного народного депутата Петра Порошенка (ЄС), у якого діагностували коронавірус, погіршився.

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