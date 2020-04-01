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01 квітня 2020, середа, 11:49 595
Судова влада 2020-04-01T12:04:13+03:00
Українські Новини
НАБУ закрило справу проти Порошенка про розтрату коштів офшором шляхом спецконфіскації $1,5 млрд Януковича

НАБУ закрило справу проти Порошенка про розтрату коштів офшором шляхом спецконфіскації $1,5 млрд Януковича

Ярина Вацяк
НАБУ, Віктор Янукович, Спецконфіскація, Петро Порошенко, справа проти Порошенка
Петро Порошенко. Скріншот/5 канал
Петро Порошенко. Скріншот/5 канал

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) закрила кримінальне провадження про можливе підбурювання з боку колишнього Президента Петра Порошенка до розтрати коштів офшорної компанії Wonderbliss Ltd шляхом спецконфіскації 1,5 млрд доларів, заарештованих на рахунках колишнього Президента Віктора Януковича та його оточення.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в НАБУ.

Кримінальне розслідування було розпочато за рішенням суду, до якого звернулася кіпрська офшорна компанія, яка постраждала від спецконфіскацїі.

На думку компанії, до розтрати її коштів причетний Порошенко і виступив підбурювачем.

Справу було закрито 20 березня у зв'язку з відсутністю в діях Порошенка складу кримінального злочину.

Справа розслідувалася за частиною 5 ст. 27 (види співучасників) та частини 5 ст 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, суд зняв арешт з грошових коштів оточення Януковича у Всеукраїнському банку розвитку.

Раніше суд зняв арешт з грошей оточення Януковича в банку Порошенка.

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