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27 серпня 2020, четвер, 06:48 4 Документ
Силові структури 2020-08-27T07:00:01+03:00
Українські Новини
Через коронавірус зарплату генпрокурора Венедіктової скоротили на 22 тисячі

Через коронавірус зарплату генпрокурора Венедіктової скоротили на 22 тисячі

Надежда Комендантова
Генпрокурор, зарплата чиновників, Ірина Венедіктова
Венедіктова. Фото: pravda.com.ua
Венедіктова. Фото: pravda.com.ua

Заробітна плата генерального прокурора Ірини Венедіктової, яка 21 серпня звільнила Назара Холодницького, за липень становила 47 230 гривень після того, як зарплата Венедіктової за червень становила 52 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Офісу генерального прокурора на запит Українських Новин.

Оклад генпрокурора становив 69 681 гривню.

Зарплата вказана з урахуванням надбавок і доплат.

Згідно з обмеженнями через коронавірус Венедіктовій нарахували 47,2 тис гривень.

У відповіді не вказана, яку суму після утримання податків і зборів вона отримала.

Зарплата Венедіктової за липеньЗарплата Венедіктової за липень

Як повідомляли Українськi Новини, зарплата генпрокурора Венедіктової за травень становила 47,2 тис. гривень.

Генпрокурор Венедіктова в квітні заробила 47 тисяч гривень. Крім того, Венедіктовій в лютому нарахували 63 тис. гривень грошової компенсації. Тим часом Генпрокурор Ірина Венедіктова зізналася, що "з'їсть" всю свою фінансову подушку через невелику зарплату.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова будучи депутаткою Верховної Ради, не думала, що в майбутньому стане генпрокурором.

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