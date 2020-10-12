Гороскоп на картах Таро на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить

той час, як Овни, Леви і Скорпіони зіткнуться з труднощами в справах . Кожен із знаків Зодіаку зможе досягти чудових результатів, якщо прислухається до порад карт Таро у Щотижневі прогнози дозволяють змінювати долю і з легкістю долати труднощі, прислухаючись до своєї інтуїції. Своєчасні поради старших арканів дозволять приймати зважені рішення і обходити неприємності стороною, інформує Ukr.Media.

Підказки старших арканів не тільки відкривають завісу таємниці над майбутнім, але і допомагають приймати правильні рішення. Експерти рекомендують представникам зодіакальних сузір'їв черговий прогноз на тиждень з 12 по 18 жовтня 2020 року, щоб заздалегідь дізнатися про те, які події можуть відбутися в найближчі сім днів, а також отримати можливість керувати власною долею.

Овен

Аркан "Вежа" обіцяє Овнам зміни, які почнуться на початку тижня. По цій карті Овнам належить поміняти світогляд, відмовитися від ілюзій і переглянути плани на найближчий час, щоб не витрачати сили на те, що вже застаріло і не має значення.

По карті "Диявол" Овнам не можна забувати про обережність. Перепади настрою можуть стати причиною конфліктів і неприємностей, а значить, не можна потурати миттєвим примхам і діяти зопалу, не перевіривши інформацію.

Карта "Повішений" говорить Овнам про можливість виправити помилки та неточності. У вихідні дні Овни зможуть ще раз переглянути плани, щоб в майбутньому не витрачати час на марну роботу з виправлення.

Тельці

Аркан "Мир" обіцяє Тельцям гармонійний початок тижня. По цій карті проблеми закінчуються, і Тельці зможуть без праці подолати будь-які складнощі на шляху до особистого щастя і процвітання.

"Дурень" в розкладі — карта несподіванок. За нею події не піддаються контролю, і Тельцям в середині тижня належить довіритися долі. Через деякий час стане зрозуміла причина того, що відбувається, і ситуацію вдасться взяти під свій контроль.

По карті "Ієрофант" Тельцям варто дотримуватися правил, щоб не оступитися і не стати жертвами обставин, що склалися. Аркан говорить про те, що мудрість і зважені рішення дозволять Тельцям впоратися з будь-якою роботою і не упустити приємних перспектив.

Близнюки

По карті "Дурень" Близнюкам не варто боятися. Аркан говорить про те, що сміливість і увага до деталей будуть винагороджені, і Близнюки зможуть досягти успіхів, якщо перестануть зволікати та сумніватися.

Карта "Верховна жриця" вказує Близнюкам на ситуацію, коли від них буде потрібна витримка. З цього Аркану довіра передчуттям вбереже близнюків від промахів і неприємностей як на роботі, так і в особистих відносинах.

Карта "Смерть" говорить про те, що в кінці тижня Близнюків чекає новий життєвий етап. З цього Аркану пора поставити крапку в деяких справах, щоб не позбавляти себе можливості почати щось нове і захоплююче.

Рак

Аркан "Помірність" в розкладі — це порада дотримуватися "золотої середини". Ракам з цього Аркану потрібно стримувати емоції та прагнути до внутрішньої рівноваги. Набуття гармонії поліпшить самопочуття і настрій, а також допоможе знайти вихід з важкої ситуації.

Аркан "Маг" говорить про те, що Раки зможуть досягти нових успіхів і вершин, якщо візьмуть ініціативу у свої руки. По цій карті не можна ховатися в тіні оточення, інакше Раки можуть позбутися перспективних можливостей.

Аркан "Диявол" служить застереженням. По цій карті Раки можуть стати заручниками власної недалекоглядності, якщо будуть потурати миттєвим примхам. Аркан обіцяє успіхи лише в тому разі, якщо бути обережними та не піддаватися на провокації.

Лев

Карта "Відлюдник" символізує для Левів тимчасову ізоляцію. З цього Аркану з'являється можливість виправити минулі помилки, усамітнитися і відновити сили, поміркувати про майбутнє і скласти план дій.

Аркан "Місяць" вказує на подолання страхів, які заважають втілити в життя давно виношувані плани. Карта говорить про те, що перший крок буде найголовнішим випробуванням, і його потрібно зробити, якщо Леви не хочуть і далі «блукати в темряві».

"Закохані" — карта вибору, який Левам належить зробити самостійно. Рішення, прийняті без поспіху, будуть найвірнішими, якщо до того ж слухати своє серце і не йти на поводу порадників.

Діва

Аркан "Маг" обіцяє Дівам відмінний початок тижня, коли вони вільні вибирати будь-який напрямок. По цій карті успіх приходить до тих, хто вміє не лише старанно працювати, але і підлаштовуватися під обставини, з легкістю змінюючи плани.

Карта "Ієрофант" в розкладі символізує шлях чесноти та чесності. По ній Діви зможуть прийти до перемоги, якщо будуть неупереджено ставитися до всього, що відбувається навколо, і присвятять час дійсно важливим справам, не відволікаючись на дрібниці.

"Помірність" — карта, що закликає дів на вихідних відмовитися від імпульсивних рішень. Дотримуючись золотої середини, Діви зможуть прийти до довгоочікуваної мети в рази швидше.

Терези

По карті "Імператор" Терези зможуть почати тиждень з нових перемог. Аркан обіцяє удачу в діловому середовищі, але для цього Терезам важливо зберегти хорошу репутацію і діяти обдумано, щоб не оступитися.

Аркан "Верховна жриця" вказує Терезам на те, що в середині тижня не можна поспішати. Відповідальність і вміння використовувати інтуїцію допоможуть впоратися з тимчасовими труднощами та залучити в життя позитивні зміни.

Карта "Правосуддя" нагадує Терезам про важливість обдумування кожного кроку. По цій карті за кожен вчинок Терези будуть або винагороджені, або покарані. Порада Аркана — діяти чесно, щоб не займатися роботою над помилками.

Скорпіон

Карта "Повішений" вказує Скорпіонам на тимчасове припинення всіх справ, яка не повинна лякати або бентежити. По цій карті в життя приходять зміни, і для того, щоб вони були на краще, Скорпіонам належить потренувати витримку.

"Колісниця" в розкладі — карта дії. За нею Скорпіонам не можна роздумувати та зволікати. Активність і бажання боротися за своє щастя допоможуть швидко впоратися з роботою і незабаром отримати першу винагороду.

Карта "Ієрофант" символізує мудрість і наполегливість. За нею Скорпіони зможуть домогтися справедливості та поставити на місце кривдників, якщо будуть діяти по совісті й не стануть йти на поводу руйнівних емоцій.

Стрілець

По карті "Відлюдник" стрільці на початку тижня повинні привести почуття до гармонії, щоб не стати заручниками власної необачності. Аркан говорить про час, коли перед рішучим ривком потрібно налаштуватися емоційно, щоб уникнути неправильних рішень.

"Закохані" в розкладі — карта необхідного вибору, який допоможе Стрільцям стати успішніше і залучити в життя позитивні зміни. Порада карти — не поспішати та оцінити обстановку, щоб не зайти в глухий кут.

Аркан "Смерть" говорить про закономірні зміни, які відбудуться у вихідні. По цій карті Стрільці зможуть підбити підсумки, залишити за спиною віджиле минуле і встати на порозі нових відкриттів.

Козоріг

Аркан "Відлюдник" говорить про необхідність "пригальмувати", щоб ще раз оцінити сили, які знадобляться для запланованих справ. Карта говорить про сприятливий час, коли з'являється можливість виключити помилки та знайти шлях до щастя.

Карта "Сонце" символізує перемогу і нагороду за докладені раніше зусилля. В середині тижня у Козорогів буде вибір: відправитися на нетривалий відпочинок або почати нову справу, яка незабаром принесе хороші дивіденди.

"Вежа" в розкладі — це руйнування і творення одночасно. Козорогам варто прийняти той факт, що все виконати неможливо. Їм потрібно визначитися з конкретною метою, щоб «викластися по повній» і насолодитися черговою перемогою.

Водолій

Карта "Імператриця" символізує не лише жіноче начало, а й справжню мудрість, притаманну людям, здатним на визнання помилок і прагнення їх виправити. Водоліям по цій карті належить знайти особистий шлях до щастя, спираючись на свої кращі якості.

"Місяць" в розкладі — карта, по якій Водоліям належить вступити в боротьбу зі своїми страхами та побоюваннями. З цього Аркану блукання в потемках не призведе до потрібного результату, а значить, настала пора, коли потрібна сміливість, щоб зробити перший крок до щастя.

Аркан "Суд" говорить про можливість залишити минуле позаду, вирішивши спірні питання і виправивши помилки. Успіх очікує тих, хто в кінці тижня завершить розпочате і накопичить сили для рішучого ривка.

Риби

Карта "Імператриця" вказує на необхідність згадати про свої бажання і не гаяти часу з їх втіленням в життя. Цей Аркан закликає Риб до гармонії, що важливо для душевної рівноваги та налагодження відносин з близькими родичами.

За картою "Повішений" Риби можуть зайти в глухий кут, якщо не стануть прислухатися до доводів розуму. З цього приводу прийняття рішень має бути обдуманим, інакше риби ризикують своєю репутацією.

Аркан "Маг" обіцяє Рибам успіхи в тій сфері життя, яку вони вибрали пріоритетною. За цією картою з'являється можливість досягти нових висот в кар'єрі, налагодити особисте життя, розібратися з фінансовими труднощами.

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