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  • Намагався перелізти через вантажний вагон: під Києвом 15-річний підліток отримав 50% опіків тіла
04 листопада 2019, понеділок, 19:30 6
Події 2019-11-04T20:00:02+02:00
Українські Новини
Намагався перелізти через вантажний вагон: під Києвом 15-річний підліток отримав 50% опіків тіла

Намагався перелізти через вантажний вагон: під Києвом 15-річний підліток отримав 50% опіків тіла

Удар током, підліток, Опіки
З/д станція в Броварах. Фото: поліція
З/д станція в Броварах. Фото: поліція

У Броварах Київської області 15-річний підліток отримав 50% опіків тіла, намагаючись перелізти через вантажний вагон на залізничному вокзалі. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Так, повідомляється, що хлопець самостійно звернувся за допомогою до працівників станції, які викликали міліцію і допомогу.

За попередньою інформацією, хлопець намагався перелізти через вантажний вагон на залізничному вокзалі.

Наголошується, що наразі підліток перебуває в медикаментозній комі. Згодом він буде перенаправлений в столичне опікове відділення.

"Поліція Київщини звертається до всіх громадян із закликом дотримуватися правил безпеки життєдіяльності, нагадує про необхідність переходити залізничні колії у встановлених місцях, а також закликає батьків і педагогів проводити відповідні роз'яснювальні бесіди з дітьми", - йдеться в повідомленні.

Працівники ювенальної превенції та слідчі Броварського району з'ясовують всі обставини події.

Як повідомляли Українські Новини, подросток робив селфі на 30-метровій електроопорі під Миколаєвом і його вдарило струмом.

Раніше дві дитини загинули під Запоріжжям, намагаючись зробити селфі.

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