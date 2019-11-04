Намагався перелізти через вантажний вагон: під Києвом 15-річний підліток отримав 50% опіків тіла

У Броварах Київської області 15-річний підліток отримав 50% опіків тіла, намагаючись перелізти через вантажний вагон на залізничному вокзалі. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Так, повідомляється, що хлопець самостійно звернувся за допомогою до працівників станції, які викликали міліцію і допомогу.

За попередньою інформацією, хлопець намагався перелізти через вантажний вагон на залізничному вокзалі.

Наголошується, що наразі підліток перебуває в медикаментозній комі. Згодом він буде перенаправлений в столичне опікове відділення.

"Поліція Київщини звертається до всіх громадян із закликом дотримуватися правил безпеки життєдіяльності, нагадує про необхідність переходити залізничні колії у встановлених місцях, а також закликає батьків і педагогів проводити відповідні роз'яснювальні бесіди з дітьми", - йдеться в повідомленні.

Працівники ювенальної превенції та слідчі Броварського району з'ясовують всі обставини події.

Як повідомляли Українські Новини, подросток робив селфі на 30-метровій електроопорі під Миколаєвом і його вдарило струмом.

Раніше дві дитини загинули під Запоріжжям, намагаючись зробити селфі.