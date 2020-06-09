У Києві підлітки бігали по даху вагона метро і каталися між ними

Про це свідчить відео, опубліковане спільнотою "Київ Оперативний" у Facebook.

"Дві "сині наклейки" вирішили відчути адреналін у крові, записати собі відосики та отримати увагу від пасажирів метро. Обличчя добре видно, батькам цих пасажирів полум'яний привіт", - написано під відео.

На відео два підлітки залізли між вагони та їхали так до тих пір, поки один з пасажирів не витягнув їх звідти.

Також уточнюється, що це відбувалося між станціями "Хрещатик" та "Арсенальна".

Пізніше опублікували друге відео, яке свідчить про те, що підлітки доїхали до станції "Дніпро" і піднялися вже на дах вагона метро.