У Києві підлітки бігали по даху вагона метро і каталися між ними

Кілька підлітків спочатку проїхалися між вагонами, а потім почали стрибати по дахах у київському метро, яке з 25 травня запрацювало у звичайному режимі. Про це свідчить відео, опубліковане спільнотою "Київ Оперативний" у Facebook. "Дві "сині наклейки" вирішили відчути адреналін у крові, записати собі відосики та отримати увагу від пасажирів метро. Обличчя добре видно, батькам цих пасажирів полум'яний привіт", - написано під відео. На відео два підлітки залізли між вагони та їхали так до тих пір, поки один з пасажирів не витягнув їх звідти. Також уточнюється, що це відбувалося між станціями "Хрещатик" та "Арсенальна". Пізніше опублікували друге відео, яке свідчить про те, що підлітки доїхали до станції "Дніпро" і піднялися вже на дах вагона метро. Як повідомляли Українські Новини, у київському метро затримали "зачеперів", які стрибали на рейки, чіплялися за потяги та знімали це на відео. 1 червня в київському метро ввели обмеження на рух по Червоній лінії через повідомлення про мінування мосту Метро.