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09 червня 2020, вівторок, 22:15 8
Суспільство 2020-06-09T23:00:02+03:00
Українські Новини
У Києві підлітки бігали по даху вагона метро і каталися між ними

У Києві підлітки бігали по даху вагона метро і каталися між ними

Елена Новикова
Київ, підлітки, Метрополітен, Запуск метро

Кілька підлітків спочатку проїхалися між вагонами, а потім почали стрибати по дахах у  київському метро, яке з 25 травня запрацювало у звичайному режимі.

Про це свідчить відео, опубліковане спільнотою "Київ Оперативний" у Facebook.

"Дві "сині наклейки" вирішили відчути адреналін у крові, записати собі відосики та отримати увагу від пасажирів метро. Обличчя добре видно, батькам цих пасажирів полум'яний привіт", - написано під відео.

 

На відео два підлітки залізли між вагони та їхали так до тих пір, поки один з пасажирів не витягнув їх звідти.

Також уточнюється, що це відбувалося між станціями "Хрещатик" та "Арсенальна".

Пізніше опублікували друге відео, яке свідчить про те, що підлітки доїхали до станції "Дніпро" і піднялися вже на дах вагона метро.

 

Як повідомляли Українські Новини, у київському метро затримали "зачеперів", які стрибали на рейки, чіплялися за потяги та знімали це на відео.

1 червня в київському метро ввели обмеження на рух по Червоній лінії через повідомлення про мінування мосту Метро.

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Метрополітен. Фото: Facebook/КП
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