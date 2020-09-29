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29 вересня 2020, вівторок, 10:40 10
Силові структури 2020-09-29T11:45:02+03:00
Українські Новини
Поліція встановлює обставини смерті чоловіка в київському метрополітені

Поліція встановлює обставини смерті чоловіка в київському метрополітені

Елизавета Драбкина
Метро, зацепер, Київський метрополітен, Київ, Смерть в метро, Метрополітен
Київське метро. Фото УН
Київське метро. Фото УН

Поліція встановлює обставини смерті чоловіка в київському метрополітені.

Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва, передають Українські Новини.

Відзначається, що увечері 28 вересня в чергову частину управління поліції в метрополітені звернувся чоловік і повідомив, що під час руху вагона з даху впав чоловік.

На місце події оперативний черговий направив слідчо-оперативну групу та лікарів.

Начальник управління поліції в метрополітені Михайло Никонов повідомив, що правоохоронці оперативно прибули на місце події й опитали свідків та очевидців даної інциденту.

"Ми з'ясували, що чоловік зайшов в столичний метрополітен і на одній зі станцій заліз на дах поїзда, а коли він пішов, потерпілий впав і від численних травм помер на місці. Відразу між станціями метро "Видубичі" і "Славутич" було знято напругу і зупинено рух. Крім того, при огляді місця події ми знайшли рюкзак з особистими речами та документами загиблого. Це - 29-річний житель міста Ужгород", - повідомив Ніконов.

Слідчим відділом управління поліції в метрополітені матеріали події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу з додатковою кваліфікацією - самогубство.

В рамках досудового розслідування правоохоронці встановлять обставини й причини цієї події.

Крім того, будуть перевірені всі версії щодо смерті чоловіка.

Як повідомляли Українські Новини, 28 вересня в київському метро людина загинула на рейках. За попередньою інформацією повідомлялося, що під поїзд потрапив "зацепер".

Раніше "Київський метрополітен" розповів, чому на станціях 8 вересня утворилися величезні черги.

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