"Земля блакитна, ніби апельсин" відкриє Трускавецький міжнародний кінофестиваль "Корона Карпат"

У той час, як визначився фільм, який представлятиме Україну на "Оскарі", "Земля блакитна, ніби апельсин" стане фільмом-відкриття 9-го Трускавецького міжнародного кінофестивалю "Корона Карпат", який цього року відбудеться з 12 по 15 листопада. Стрічку особисто представить режисерка фільму Ірина Цілик.

"Корона Карпат" – найбільша кіноподія Західної України, яка щороку проходить у місті-курорті Трускавці. Програма фестивалю включає повнометражний та короткометражний національний конкурс, позаконкурсну програму спеціальних показів та творчі зустрічі з кінематографістами. Окремі заходи та кінопокази відбуваються у Дрогобичі, Бориславі, Східниці, Стрию, Моршині та Львові.

"Земля блакитна, ніби апельсин" – повнометражний дебют режисерки та письменниці Ірини Цілик, який став справжньою документальною сенсацією року. Фільм розповідає про сім’ю, яка живе в "червоній зоні" Донбасу, де воєнні дії тривають вже довгий час. Долаючи щоденні травми існування в прифронтовій зоні, 36-річна Ганна сама виховує чотирьох дітей. Але, попри всі труднощі, ця родина є дуже дружною і життєрадісною. Мама й діти мають багато захоплень, грають на різних музичних інструментах і навіть знімають самотужки фільми про своє життя під час війни.

Світова прем’єра "Землі блакитної, ніби апельсин" відбулася у конкурсній секції World Documentary Competition кінофестивалю "Санденс", де стрічка отримала Премію за найкращу режисуру документального фільму. Українське кіно було вперше представлено у конкурсній програмі цього найвідомішого та найбільшого в США фестивалю незалежного кіно. Європейська прем’єра пройшла на 70-у Берлінському кінофестивалі в рамках програми Generation 14Plus, а українська – на Міжнародному фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA, де "Земля блакитна, ніби апельсин" стала найкращим фільмом Національного та Міжнародного конкурсу.

Фільм продовжує успішну фестивальну історію, зокрема, отримав Гран-прі та нагороду за "Найкращу операторську роботу" найбільшого польського фестивалю документальних фільмів Millennium Docs Against Gravity, нагороду як "Найкращий дебют" на кінофестивалі Biografilm в Італії, визнаний "Найкращим фільмом про права людини" на DokuFest у Косово та увійшов до офіційної програми престижних міжнародних кінофестивалів: CPH:DOX у Данії, Hot Docs у Канаді, MoMA Doc Fortnight у США, IDFA у Нідерландах – найбільшого кінофестивалю документального кіно у світі, та ще понад 50 інших фестивалів. Також стрічку відібрано у шорт-ліст Премії Європейської кіноакадемії у категорії "Найкращий документальний фільм".

Фільм створено українською продакшн-компанією "Альбатрос Коммунікос" (продюсерка Анна Капустіна) та литовською продакшн-компанією "Мунмейкерс" (продюсерка Гєдре Жицкіте) за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Литовського фільмоцентру та IDFA Bertha Fund (Нідерланди). Фільмування проходило у 2017-2019 роках у Красногорівці, Авдіївці, Кураховому Донецької області, а також у Києві.

У широкий український прокат "Земля блакитна, ніби апельсин" вийде 26 листопада.







Нагадаємо, раніше український фільм про Донбас отримав нагороду на Венеціанському кінофестивалі.



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