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02 жовтня 2020, пʼятниця, 19:20 5
Шоу-бізнес 2020-10-02T20:00:02+03:00
Українські Новини
Другий сезон "Мандалорця" і останні серії "Надприродного": які серіали чекати в жовтні

Другий сезон "Мандалорця" і останні серії "Надприродного": які серіали чекати в жовтні

Валерия Драгомирова
Disney, Netflix, серіали, прем'єри, Кінопрем'єри жовтня, Нові серіали

Цього місяця на екрани вийдуть прем'єри довгоочікуваних серіалів. Крім того, жовтень буде багатий не тільки на гостросюжетні трилери і бойовики. Українські Новини розкажуть про п'ять нових серіалів, які не дадуть нудьгувати осінніми вечорами та вийдуть у жовтні 2020 року. 

"Емілі в Парижі"


 Дата виходу - 2 жовтня

В центрі сюжету шоу американка на ім'я Емілі, яка отримала пропозицію попрацювати в Парижі. Недовго думаючи, вона переїжджає до французької столиці - місце, де буде жити новими враженнями і, перш за все, новими романами. Серіал "Емілі в Парижі" за стилем нагадує "Секс у великому місті".

"Ходячі мерці: Світ за межами"

 Дата виходу - 5 жовтня

Серіал є спін-оффом серіалу "Ходячі мерці", заснованого на "однойменних коміксах" Роберта Кіркман, Тоні Мура і Чарлі Адларда.

Дія серіалу починається через десять років після початку зомбі-апокаліпсису і буде сфокусовано на двох молодих жінок і "першому поколінні, яке подорослішає в світі постапокаліпсис". Хтось із цього покоління "стане героями, хтось стане лиходіями, але врешті-решт все з них назавжди зміняться". 

"Надприродне" 15 сезон

Дата виходу - 8 жовтня

Це останній сезон американського містичного серіалу "Надприродне". Серіал розповідає про двох братів - мисливців за нечистю, які подорожують по Сполучених Штатах Америки на чорній Chevrolet Impala 1967 року, розслідуючи паранормальні явища, а також борючись з породженнями зла: демонами, привидами та іншою нечистю. 


Хельстром

Дата виходу - 16 жовтень

Серіал розповість про дітей серійного вбивці Хелстрома. Подорослішавши, Деймон і Ана виявили у себе надздібності. Щоб не виділятися серед інших людей, вони знайшли роботу для прикриття.



"Мандалорець", 2 сезон

 Дата виходу - 30 жовтень

Події серіалу будуть відбуватися після краху Імперії і до формування Першого Ордена і розкажуть про пригоди самотнього стрілка на самій околиці Галактики, куди не змогла дістатися Нова Республіка.



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