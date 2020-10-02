Другий сезон "Мандалорця" і останні серії "Надприродного": які серіали чекати в жовтні

рім того, жовтень буде багатий не тільки на гостросюжетні трилери і бойовики. Цього місяця на екрани вийдуть прем'єри довгоочікуваних серіалів. К Українські Новини розкажуть про п'ять нових серіалів, які не дадуть нудьгувати осінніми вечорами та вийдуть у жовтні 2020 року.

"Емілі в Парижі"



Дата виходу - 2 жовтня



В центрі сюжету шоу американка на ім'я Емілі, яка отримала пропозицію попрацювати в Парижі. Недовго думаючи, вона переїжджає до французької столиці - місце, де буде жити новими враженнями і, перш за все, новими романами. Серіал "Емілі в Парижі" за стилем нагадує "Секс у великому місті".

"Ходячі мерці: Світ за межами"



Дата виходу - 5 жовтня

Серіал є спін-оффом серіалу "Ходячі мерці", заснованого на "однойменних коміксах" Роберта Кіркман, Тоні Мура і Чарлі Адларда.

Дія серіалу починається через десять років після початку зомбі-апокаліпсису і буде сфокусовано на двох молодих жінок і "першому поколінні, яке подорослішає в світі постапокаліпсис". Хтось із цього покоління "стане героями, хтось стане лиходіями, але врешті-решт все з них назавжди зміняться".

"Надприродне" 15 сезон

Дата виходу - 8 жовтня



Це останній сезон американського містичного серіалу "Надприродне". Серіал розповідає про двох братів - мисливців за нечистю, які подорожують по Сполучених Штатах Америки на чорній Chevrolet Impala 1967 року, розслідуючи паранормальні явища, а також борючись з породженнями зла: демонами, привидами та іншою нечистю.







Хельстром

Дата виходу - 16 жовтень

Серіал розповість про дітей серійного вбивці Хелстрома. Подорослішавши, Деймон і Ана виявили у себе надздібності. Щоб не виділятися серед інших людей, вони знайшли роботу для прикриття.







"Мандалорець", 2 сезон



Дата виходу - 30 жовтень



Події серіалу будуть відбуватися після краху Імперії і до формування Першого Ордена і розкажуть про пригоди самотнього стрілка на самій околиці Галактики, куди не змогла дістатися Нова Республіка.







Раніше Українські Новини писали, яких серіалів варто чекати у вересні .

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