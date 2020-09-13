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13 сентября 2020, воскресенье, 09:07 386
Шоу-бизнес 2020-09-13T09:30:01+03:00
Українські Новини
Украинский фильм о Донбассе получил награду на Венецианском кинофестивале

Украинский фильм о Донбассе получил награду на Венецианском кинофестивале

Валерия Драгомирова
Венецианский кинофестиваль, Фильм о Донбассе, Фильм Плохие дороги
"Плохие дороги". Фото: cinema.in.ua

В то время, как украинский фильм стал претендентом на номинацию "европейского Оскара", фильм украинского режиссера Натальи Ворожбит "Плохие дороги" отметили наградой Международной недели кинокритиков, который проходит в рамках Венецианского кинофестиваля. Ленту признали лучшей в категории "Самый инновационный фильм".

Об этом пишет BBC Украина

"Плохие дороги" - это экранизация одноименной пьесы Натальи Ворожбит, известной, в частности, как автор сценариев к фильмам "Киборги" и "Дикое поле". На этот раз она впервые выступает в роли режиссера ленты.

В основе сюжета - истории жителей Донбасса и украинских военных, находящихся по разные стороны линии разграничения.

Сценарий создавали на основе документальных историй, собранных на востоке Украины.

"В жестоких условиях войны человек проявляется как с лучшей, так и с худшей стороны. Я брала из реальной жизни такие ситуации, которые позволяют наиболее ярко проявить эти качества, где не всегда понятно, что хорошо и что плохо", - рассказывала режиссер.

"Это будет кино для тех украинцев, которые игнорируют войну, а также для Запада - чтобы там увидели настоящие события на Донбассе. В основе лежат отношения любви между людьми, которые встречаются в зоне, где происходит война. Также в каждой новелле герой проходит тест на человечность".

Съемки фильма проходили при поддержке Украинского культурного фонда, который выделил на проект 11 млн гривен.

Когда лента выйдет в широкий прокат, пока неизвестно.

Напомним, ранее стали известны победители кинофестиваля "Молодость"

Кроме того, "Чернобыль" получил премию BAFTA как лучший мини-сериал. 

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