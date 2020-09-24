Визначено фільм, який представлятиме Україну на "Оскарі". Це стрічка про Донбас

Сьогодні, 24 вересня, стало відомо, який фільм представлятиме Україну на наступній кінопремії "Оскар", яка ввела нові правила для претендентів на премію . Про це повідомляє Український Оскарівський Комітет.

Так, на 93-й кінопремії "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв і наук в категорії "Міжнародний повнометражний фільм" Україну представлятиме картина "Атлантида" режисера Валентина Васяновича.

"Події фільму розгортаються в 2025 році, після майбутньої перемоги України у війні з Росією. Окупований Донбас повернутий до складу країни, але його території визнані непридатними для проживання. Однак на тлі спустошення народжується нова любов", - повідомляє про сюжет фільму Український оскарівський комітет.

Також повідомляється, що всі ролі в цьому фільмі зіграли непрофесійні актори.

Зйомки фільму проходили в Маріуполі та Києві.

Світова прем'єра картини відбулася на Венеціанському кінофестивалі в секції «Горизонти», де фільм отримав історичну для України перемогу.

"Фільм показали більш ніж на 50 фестивалях, де крім Венеціанської перемоги, він отримав ще чотири Гран-прі, картину придбав HBO Eastern Europe та дистриб'ютори трьох європейських країн. Крім того, стрічка увійшла до лонг-лист премії Європейської кіноакадемії ", — повідомляє Український оскарівський комітет.

Прем'єра фільму в Україні запланована на 5 листопада цього року.

93-а церемонія вручення премії "Оскар" за досягнення в галузі кінематографу 2020 року має відбутися 25 квітня 2021 в Лос-Анджелесі.

Як повідомляли Українські новини, фільм "Атлантида" став лауреатом норвезької премії.

Також Сенцов отримає з держбюджету $ 1 млн, щоб зняти свій другий фільм.

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