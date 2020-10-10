У Києві почала падати захворюваність і смертність від COVID-19

Кількість хворих коронавірусною інфекцією COVID-19 в Києві 9 жовтня в порівнянні з попередньою добою збільшилася на 532 особи до 26 995, померлих - на 6 до 469.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Кількість хворих на коронавірус в Києві не зменшується. Упродовж минулої доби вірус виявили у 532 чоловік. 6 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 469 киян. На сьогодні в столиці вже 26 995 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - сказав він.

Захворіли 279 жінок у віці від 18 до 90 років, 214 чоловіків у віці від 18 до 80 років, 25 дівчаток від 1 до 17 років і 14 хлопчиків від 1 до 17 років.

Серед захворілих 21 медик.

У лікарні столиці 9 жовтня були госпіталізовані 82 пацієнта, інші лікуються вдома під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 216 осіб, всього коронавірус подолали 9 627 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу зафіксовано в Деснянському районі - 117, Дарницькому - 89 і Дніпровському - 67 випадків.

Розповсюдження коронавірусу в Києві. Інфографіка: КМДА

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні після рекордного зростання кількість нових випадків COVID-19 почав знижуватися.

за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Київ переведений з "жовтої зони" епідемічної небезпеки в "помаранчеву".

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