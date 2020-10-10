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10 жовтня 2020, субота, 12:09 8 Інфографіка
Медицина 2020-10-10T12:15:03+03:00
Українські Новини
У Києві почала падати захворюваність і смертність від COVID-19

У Києві почала падати захворюваність і смертність від COVID-19

Елена Новикова
Коронавірус, Захворювання на коронавірус, Covid-19, Смерть від коронавірусу, Коронавірус у Києві, Одужання від коронавірусу, Розповсюдження коронавірусу
Коронавірус в Києві. Фото: pixabay
Коронавірус в Києві. Фото: pixabay

Кількість хворих коронавірусною інфекцією COVID-19 в Києві 9 жовтня в порівнянні з попередньою добою збільшилася на 532 особи до 26 995, померлих - на 6 до 469.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Кількість хворих на коронавірус в Києві не зменшується. Упродовж минулої доби вірус виявили у 532 чоловік. 6 хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 469 киян. На сьогодні в столиці вже 26 995 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - сказав він.

Захворіли 279 жінок у віці від 18 до 90 років, 214 чоловіків у віці від 18 до 80 років, 25 дівчаток від 1 до 17 років і 14 хлопчиків від 1 до 17 років.

Серед захворілих 21 медик.

У лікарні столиці 9 жовтня були госпіталізовані 82 пацієнта, інші лікуються вдома під контролем лікарів.

За минулу добу одужали 216 осіб, всього коронавірус подолали 9 627 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу зафіксовано в Деснянському районі - 117, Дарницькому - 89 і Дніпровському - 67 випадків.

Розповсюдження коронавірусу в Києві. Інфографіка: КМДАРозповсюдження коронавірусу в Києві. Інфографіка: КМДА

Як повідомляли Українськi Новини, в Україні після рекордного зростання кількість нових випадків COVID-19 почав знижуватися.

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