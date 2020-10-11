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11 жовтня 2020, неділя, 10:50 10
Суспільство 2020-10-11T11:15:01+03:00
Українські Новини
В Україні за добу знайшли 4 768 хворих на коронавірус, 85 осіб померли

В Україні за добу знайшли 4 768 хворих на коронавірус, 85 осіб померли

Валерия Драгомирова
Україна, Коронавірус, коронавірус в Україні
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

10 жовтня, кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 4 768 до 261 034, кількість померлих від захворювання - на 85 осіб до 4 972 у порівнянні з попередньою добою, при цьому за добу кількість нових випадків захворювання знизилася на 16, 8%, нових летальних випадків - скоротилося на 21,3%.

Про це йдеться в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 11 жовтня в Україні зареєстровано 261 034 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 4 972 летальних, 113 507 осіб одужали.

За добу зафіксовано 4 768 нових випадків захворювання, одужали 937 осіб, померло 85 осіб.

Таким чином, 10 жовтня показник нових хворих за добу був вищим, ніж тих, що видужали - 4 768 проти 937. Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, що видужали, і померлих) на ранок 11 жовтня склала 142 555 осіб, що на 2,7% більше в порівнянні з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано в Києві (27 497), Харківській (24 445) та Львівській областях (22 588). В Одеській області зафіксовано 16 605 випадків COVID-19, в Чернівецькій - 16 319 випадків, у Тернопільській - 15 798, в Івано-Франківській - 15 197, у Рівненській - 14 493, у Київській - 11 096, у Закарпатській - 10 850, у Волинській - 9 645, у Хмельницькій - 8 792, в Дніпропетровській - 8 781, в Житомирській - 8 326, у Вінницькій - 7 569 випадків.

6 862 випадки виявлено в Сумській області, 5 649 випадків - у Донецькій, 5 598 випадків - у Черкаській, 5 518 випадків - у Чернігівській, 5 461 випадок - у Запорізькій, 4 546 випадків - у Миколаївській, 4 377 випадків - у Полтавській, 1 892 випадки - в Херсонській, 1 826 випадків - у Луганській і 1 304 випадки - в Кіровоградській області.

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