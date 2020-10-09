МОЗ оновив список країн "червоної зони" з поширення COVID-19

Станом на 9 жовтня Міністерство охорони здоров'я віднесло Вірменію і Об'єднані Арабські Емірати до країн "червоної зони" з поширення коронавірусної хвороби COVID-19 у той час, як у світі зафіксований новий антирекорд із захворюваності

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

Всього до "червоної зони" віднесено 46 країн, в тому числі 15 держав, щодо яких немає даних щодо поширення коронавірусної інфекції.

Зокрема, до країн "червоної зони" віднесені відкриті для українських туристів Вірменія, ОАЕ, Великобританія, США, Мальдівські та Багамські острови, Ірак, Бразилія, Чорногорія, а також закриті для українських туристів Іспанія, Франція, Чехія, Ізраїль, Молдова.

До країн "зеленої зони" віднесені відкриті для українських туристів Албанія, Сербія, Північна Македонія, Ірландія, Іран, Туреччина, Єгипет, Казахстан, Словенія, Білорусь, Сейшельські острови, Коморські острови, Кенія, Мексика, а також закриті для українських туристів Росія, Італія, Канада, Грузія, Польща, Китай, Німеччина, Кіпр і Туніс.

В Україні показник захворюваності за останні 14 днів на 100 тис. населення становить 143,4.

Повний список країн "червоної" і "зеленої" зон доступний за посиланням.

Як повідомляли Українські Новини, Румунія вирішила тимчасово зупинити авіасполучення з Україною.

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