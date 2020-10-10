Після незначних коливань курс гривні зміцнився в кінці тижня

Національний банк України підвищив офіційний курс гривні за тиждень з 28,3408 до 28,2098 UAH/USD у той час, як на міжбанку курс національної валюти дещо знизився.

Як передають Українські Новини, про це йдеться в повідомленні регулятора.

Цей тиждень гривня зустріла на позначці 28,3408 UAH/USD і, досягнувши найнижчої позначки у 28,4009 UAH/USD, 6 жовтня почала плавний рух вгору до 28,2098 UAH/USD 12 жовтня.

Так виглядає офіційний курс гривні до американського долара:

5 жовтня 6 жовтня 7 жовтня 8 жовтня 9-11 жовтня 12 жовтня 28,3408 28,4009 08,3639 28,3240 28,2836 28,2098

Також в Національному банку опублікували курс гривні до інших валют:

Код валюти Кількість одиниць Назва валюти Офіційний курс 036 AUD 1 австралійський долар 20,2941 944 AZN 1 азербайджанський манат 16,6047 933 BYN 1 білоруський рубль 10,9066 975 грн 1 болгарський лев 17,0154 410 KRW 100 вона 2,4585 344 HKD 1 гонконгський долар 3,6399 208 данська крон 1 данська крона 4,4717 840 доларів США 1 долар США 28,2098 978 євро 1 євро 33,2791 818 EGP 1 єгипетський фунт 1,7958 392 JPY 10 єна 2,6634 985 злотих 1 злотий 7,4470 356 INR 10 індійська рупія 3,8565 124 канадських доларів 1 канадський долар 21,4116 191 HRK 1 куни 4,3964 484 MXN 1 мексиканський песо 1,3269 498 лей 1 молдавський лей 1,6653 376 ILS 1 новий ізраїльський шекель 8,3496 554 новозеландських доларів 1 новозеландський долар 18,6819 578 норвезьких крон 1 норвезька крона 3,0633 710 ZAR 1 зривати 1,7131 643 RUB 10 російський рубль 3,6596 946 RON 1 румунський лей 6,8313 360 IDR 1 000 рупія 1,9189 682 SAR 1 саудівський ріал 7,5202 702 SGD 1 сінгапурський долар 20,816 960 XDR 1 СПЗ 39,8912 398 тенге 100 тенге 6,6116 949 СК 1 турецька ліра 3,5680 348 форинтів 100 форинт 9,3398 826 GBP 1 фунт стерлінгів 36,4936 203 крон 1 чеська крона 1,2269 752 SEK 1 шведська крона 3,1949 756 CHF 1 швейцарський франк 30,8912 156 CNY 1 юань женьміньбі 4,2098 Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю, 9 жовтня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 6,71 коп. до 28,3663 UAH/USD, курс купівлі — знизився на 9,68 коп. до 28,1241 UAH/USD. Тим часом у вересні 2020 року споживчі ціни підвищилися на 0,5%.

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