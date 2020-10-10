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10 жовтня 2020, субота, 22:09 8
Суспільство 2020-10-10T23:15:02+03:00
Українські Новини
Свободу в'язням Кремля. У Києві проходить акція на підтримку полонених і зниклих безвісти українців

Свободу в'язням Кремля. У Києві проходить акція на підтримку полонених і зниклих безвісти українців

Елена Новикова
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У суботу, 10 жовтня, в Києві сотні людей вийшли на акцію в підтримку полонених, які до сих пір знаходяться в полоні у Росії і на тимчасово окупованих територіях Донбасу, в той час, як у Зеленського очікують швидкий обмін полоненими, а в списках близько 100 осіб.

Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

Так, повідомляється, що на акцію прийшли близько 300 осіб. Марш стартував від Золотих воріт, потім сотні родичів військовополонених і зниклих безвісти попрямували до Офісу президента.

Головна мета - щоб не забували про кожного.

Учасники заходу також зажадали прийняття закону про статус полоненого, щоб такі люди мали соціальну допомогу і соцгарантії, а бойовики несли покарання за злочини.

На фотографіях з місця події видно, що люди тримають плакати бранців і плакати з написом "свободу в'язням Кремля".

Акция в Киеве в поддержку. Фото: Telegram/PavlovskyNewsАкція в Києві на підтримку полонених українців. Фото: Telegram/PavlovskyNews

Акция в Киеве в поддержку пленных. Фото: Telegram/PavlovskyNewsАкція в Києві на підтримку полонених. Фото: Telegram/PavlovskyNews

Акция в поддержку пленных. Фото: Telegram / PavlovskyNewsАкция в поддержку пленных. Фото: Telegram / PavlovskyNews

Як повідомляли Українскі Новини, взимку тристороння контактна група домовилася про обмін полоненими до Нового року.

Раніше також ТКГ обговорила обмін за принципом "всіх на всіх": підсумки зустрічі.

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