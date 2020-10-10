Свободу в'язням Кремля. У Києві проходить акція на підтримку полонених і зниклих безвісти українців

У суботу, 10 жовтня, в Києві сотні людей вийшли на акцію в підтримку полонених, які до сих пір знаходяться в полоні у Росії і на тимчасово окупованих територіях Донбасу, в той час, як у Зеленського очікують швидкий обмін полоненими, а в списках близько 100 осіб. Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews. Так, повідомляється, що на акцію прийшли близько 300 осіб. Марш стартував від Золотих воріт, потім сотні родичів військовополонених і зниклих безвісти попрямували до Офісу президента. Головна мета - щоб не забували про кожного. Учасники заходу також зажадали прийняття закону про статус полоненого, щоб такі люди мали соціальну допомогу і соцгарантії, а бойовики несли покарання за злочини. На фотографіях з місця події видно, що люди тримають плакати бранців і плакати з написом "свободу в'язням Кремля". Акція в Києві на підтримку полонених українців. Фото: Telegram\/PavlovskyNews Акція в Києві на підтримку полонених. Фото: Telegram\/PavlovskyNews Акция в поддержку пленных. Фото: Telegram \/ PavlovskyNews Як повідомляли Українскі Новини, взимку тристороння контактна група домовилася про обмін полоненими до Нового року. Раніше також ТКГ обговорила обмін за принципом "всіх на всіх": підсумки зустрічі.