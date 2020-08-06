У Зеленського очікують швидкий обмін полоненими: в списках близько 100 осіб

Київ очікує проведення обміну ув'язненими на Донбасі найближчим часом.

Про це повідомив глава офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю Reuters.

За словами Єрмака, українська сторона подала ОБСЄ список з близько 100 осіб для обміну, приблизно стільки ж подали бойовики.

"Я сподіваюся, що це буде скоро. Я думаю, що вже через кілька тижнів", - сказав він.

"Було домовлено, що список буде надано, він уже переданий - це, в основному, кримські татари, які незаконно утримуються в Криму. Ми чекаємо відповіді", - зазначив глава офісу Президента.

Як повідомляли Українські Новини, взимку тристороння контактна група домовилася про обмін полоненими до Нового року.

Раніше також ТКГ обговорила обмін за принципом "всіх на всіх": підсумки зустрічі.

Тим часом, обвинувачений у смерті десяти українських військових Бутрименко внесений до списку на обмін полоненими.