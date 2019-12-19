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19 грудня 2019, четвер, 08:46 2
Зовнішня політика 2019-12-19T09:00:01+02:00
Українські Новини
ТКГ обговорила обмін за принципом "всіх на всіх": підсумки зустрічі

ТКГ обговорила обмін за принципом "всіх на всіх": підсумки зустрічі

Таня Войтюк
Тристороння контактна група, Обмін полоненими, Вадим Пристайко , ТКГ
Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко
Міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко

Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі (Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі), в яку Президент Володимир Зеленський запропонував ввести переселенців з Донбасу, обговорила обмін між Україною і Росією утримуваними особами за принципом "всіх на всіх".

Про це йдеться в повідомленні на сторінці прессекретарки колишнього президента (1994-2005), представника України в ТКГ Леоніда Кучми, Дар'ї Оліфер у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, українська сторона ТКГ планувала обговорити повне припинення вогню, звільнення утримуваних осіб, узгодження 3 ділянок розведення сил, надання доступу Спеціальній моніторинговій місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) до всієї неконтрольованої ділянки російсько-українського кордону в режимі 24/7, а також роботу пункту пропуску в Золотому.

Оліфер написала, що ТКГ повністю віддана домовленостям про реалізацію режиму припинення вогню.

З її слів, сторони також доклали зусилля, щоб сприяти звільненню та обміну осіб, які утримуються в зв'язку з війною на Донбасі, до кінця року.

Як повідомляли Українські Новини, лідери країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) в Парижі домовилися про обмін між Україною і Росією утримуваними особами за принципом "всіх на всіх" до 2020 року.

Нагадаємо, що у Кучми заявили, що Україна виконала зобов'язання перед "нормандської зустріччю", а бойовики - ні.

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