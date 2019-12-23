підписатися на розсилку
23.1 23.4
25.45 26
˟
23 грудня 2019, понеділок, 17:37 22
Зовнішня політика 2019-12-23T17:54:04+02:00
Українські Новини
ТКГ домовилася про обмін полоненими до Нового року

ТКГ домовилася про обмін полоненими до Нового року

Анна Рудык
ТКГ, Обмін полоненими, Обмін утримуваними особами
ТКГ. Фото: hronika.info
ТКГ. Фото: hronika.info

Тристороння контактна група (ТКГ, Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі) досягла домовленостей про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця 2019 року.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила прес-секретар колишнього Президента (1994-2005), представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер, передають Українські Новини.

"Під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнута домовленість про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це і передбачено за підсумками саміту лідерів країн "нормандської четвірки" в Парижі", - написала вона.

Як повідомляли Українські Новини, 10 грудня лідери країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) в Парижі домовилися про обмін між Україною і Росією утримуваними особами за принципом "всіх на всіх" до 2020 року.

Тим часом 48% опитаних "Рейтингом" вважають звільнення полонених подією року, 44% - вибори Президента.

Раніше також ТКГ обговорила обмін за принципом "всіх на всіх": підсумки зустрічі

Більше новин про: ТКГ Обмін полоненими Обмін утримуваними особами

Архів
Новини
Україна припинила експорт деяких алкогольних напоїв 18:19
ДБР розслідує підробку документів чиновником ДФС для отримання квартири 18:16
ТКГ домовилася про обмін полоненими до Нового року 17:37
Запрацювавший Е-кабінет унеможливлює хабарі при малому будівництві, – Гончарук 17:31
Справу про вбивство 5-річного хлопчика під Києвом передано в суд 17:17
більше новин
Компроміс щодо "зеленого" тарифу забезпечить розвиток енергетики в довгостроковій перспективі, – Нечипоренко 14:48
"Наш край" здобув перемогу на виборах ОТГ 22 грудня за партійними списками, більше ніж удвічі обігнавши партію Зеленського, – паралельний підрахунок 13:39
На спортклуб Порошенка збираються подати в суд за зйомку голих жінок, дітей і Зеленського 15:48
Обшуки в "5 елементі": у клубі заявили про масштабні провокації через політичні мотиви 13:00
"Наш край" переміг у Миколаївській області на виборах в ОТГ, обігнавши "Слугу народу" 13:15
більше новин
"Наш край" здобув перемогу на виборах ОТГ 22 грудня за партійними списками, більше ніж удвічі обігнавши партію Зеленського, – паралельний підрахунок 13:39
Диспетчери "Укренерго" примусово знизили генерацію АЕС на 400 МВт в неділю через низьке споживання електроенергії, - Герус 15:14
Ялинка Вінниці. Фото: Вежа
Новорічна подорож барвистими ялинками України 23:28
Олександр Кабанов. Фото: TK Media
Депутат від "Слуги народу" два тижні вибирав Jaguar за 63 тис. доларів в залі Ради 18:42
На спортклуб Порошенка збираються подати в суд за зйомку голих жінок, дітей і Зеленського 15:48
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok