ТКГ домовилася про обмін полоненими до Нового року

Тристороння контактна група (ТКГ, Україна - Росія - Організація з безпеки і співробітництва в Європі) досягла домовленостей про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця 2019 року.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила прес-секретар колишнього Президента (1994-2005), представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер, передають Українські Новини.

"Під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнута домовленість про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це і передбачено за підсумками саміту лідерів країн "нормандської четвірки" в Парижі", - написала вона.

Як повідомляли Українські Новини, 10 грудня лідери країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) в Парижі домовилися про обмін між Україною і Росією утримуваними особами за принципом "всіх на всіх" до 2020 року.

Тим часом 48% опитаних "Рейтингом" вважають звільнення полонених подією року, 44% - вибори Президента.

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