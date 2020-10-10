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10 жовтня 2020, субота, 19:08 5
Суспільство 2020-10-10T20:30:02+03:00
Українські Новини
Київ частково обмежить рух по мосту Патона 11 та 12 жовтня з-за ремонтних робіт

Київ частково обмежить рух по мосту Патона 11 та 12 жовтня з-за ремонтних робіт

Константин Долгий
Київ, Ремонт доріг, Обмеження руху, Міст Патона
Міст Патона. Фото: Дмитро Гончаренко /
Міст Патона. Фото: Дмитро Гончаренко / "Сегодня".

У той час як в Києві майже на два тижні обмежили рух транспорту на проспекті Степана Бандери, з 7:00 11 жовтня до 07:00 12 жовтня на мосту Патона будуть проводиться ремонтні роботи, через що на цій ділянці буде частково обмежений проїзд.

Про це йдеться на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на комунальне підприємство "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд", передають Українські Новини.

"11 жовтня з 7:00 до 7:00 12 жовтня буде обмежено рух транспорту на з’їзді з моста Патона на Дніпровську Набережну та з’їзді з Дніпровської Набережної на міст Патона", — йдеться в ньому.

Відзначається, що обмеження пов’язане з пристроєм верхніх шарів асфальтобетонного покриття.

КП просить киян з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та дотримуватися правил дорожнього руху.

Як повідомляли Українські Новини, Київ має намір частково обмежити рух на вулиці Семашка 10 жовтня та на вулиці Якуба Коласа 11 жовтня для відновлення покриття проїзної частини після ремонту підземних комунікацій.

Також повідомлялося, що напередодні через ремонтних та відновлювальних робіт київські шляховики на два тижні обмежили рух по Південному мосту.

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