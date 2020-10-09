У Києві на вихідних обмежать рух на вулицях Семашка і Якуба Коласа, - КМДА

Київська міська державна адміністрація (КМДА) має намір частково обмежити рух транспорту на вулиці Семашка 10 жовтня і на вулиці Якуба Коласа 11 жовтня у той час, як мер Києва Віталій Кличко розповів, які вулиці столиці відремонтують у 2021 році

Про це йдеться в повідомленнях пресслужби КМДА, передають Українські Новини.

"10 жовтня на вул. Семашка частково обмежать рух з 8:00 до 17:00. На вул. Семашка відновлюватимуть покриття проїжджої частини після ремонту підземних комунікацій. Облаштувати асфальтове покриття на ділянці між вул. Перемоги і вул. Ф.Пушиної", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що роботи будуть виконані протягом суботи, 10 жовтня.

"З 08:00 до 17:00 11 жовтня на вул. Якуба Коласа частково обмежать рух транспорту. На цій вулиці триває середній ремонт. Дорожники оновлять покриття на ділянці між вул. П. Чаадаєва і вул. Г. Юри. 11 жовтня заплановано облаштувати нове асфальтове покриття", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, комунальна корпорація "Київавтодор" частково обмежить рух на проспекті Бандери до 20 жовтня через ремонт.

Крім того, в Києві на Південному мосту обмежили рух до 15 жовтня. Там проходить новий етап оновлення опор і поточний ремонт деформаційних швів.

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