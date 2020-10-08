На проспекті Бандери в Києві обмежили рух майже на два тижні

той час, як до 27 жовтня в Києві частково обмежили рух на вулиці Бульварно-Кудрявській . Комунальна корпорація "Київавтодор" частково обмежить рух на проспекті Бандери до 20 жовтня через ремонт у

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини.

"З 1:00 7 жовтня до 20 жовтня на проспекті Бандери частково обмежать рух", - сказано в ньому.

За інформацією комунальної корпорації, на проспекті Бандери завершено перший етап капітального ремонту.

Магістраль оновлена ​​від Північного моста до вул. Оболонського.

Роботи триватимуть на ділянці від вул. О. Теліги до залізничної станції "Зеніт".

Під час робіт рух буде обмежено частково.

Як повідомляли Українськi Новини, в Києві по Південному мосту обмежили рух транспорту до 15 жовтня.

Також рух частково обмежили і на проспекті Лобановського в Києві до 11 жовтня. Дорожники на проспекті Лобановського починають середній ремонт. Оновлювати покриття будуть на ділянці між вулицями Кайсарова і Деміївської

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