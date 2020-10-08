На проспекті Бандери в Києві обмежили рух майже на два тижні

Комунальна корпорація "Київавтодор" частково обмежить рух на проспекті Бандери до 20 жовтня через ремонт у той час, як до 27 жовтня в Києві частково обмежили рух на вулиці Бульварно-Кудрявській. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської державної адміністрації (КМДА), передають Українські Новини. "З 1:00 7 жовтня до 20 жовтня на проспекті Бандери частково обмежать рух", - сказано в ньому. За інформацією комунальної корпорації, на проспекті Бандери завершено перший етап капітального ремонту. Магістраль оновлена від Північного моста до вул. Оболонського. Роботи триватимуть на ділянці від вул. О. Теліги до залізничної станції "Зеніт". Під час робіт рух буде обмежено частково. Як повідомляли Українськi Новини, в Києві по Південному мосту обмежили рух транспорту до 15 жовтня. Також рух частково обмежили і на проспекті Лобановського в Києві до 11 жовтня. Дорожники на проспекті Лобановського починають середній ремонт. Оновлювати покриття будуть на ділянці між вулицями Кайсарова і Деміївської