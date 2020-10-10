Озонова діра над Антарктидою досягла своїх максимальних розмірів за останні 15 років

У той час як космічний зонд Європейського космічного агентства виявив на поверхні Марса наявність озону і вуглецю, фахівці Служби моніторингу атмосфери Copernicus заявили про рекордне розширення розмірів озонової діри над Антарктидою.

Про це пишуть Аспекти з посиланням на доповідь Служби моніторингу атмосфери Copernicus.

Фахівці відзначили, що виникнення озонової діри є постійним явищем, проте з року в рік її площа значно варіюється. Так, наприклад, у 2015 році над Антарктидою утворилася маленька дірка, а вже у 2018 році — її визнали рекордно величезною.

В ході вимірювань, які вчені провели на висоті до 25 кілометрів, вдалося з’ясувати, що у 2020 році розміри дірки в озоновому шарі досягли своїх рекордних розмірів за останні 15 років і становлять приблизно 23 млн кілометрів.

У Copernicus пояснили, що за зниженням рівня озону над Південним полюсом Землі стоять холодні полярні вихри і штучні речовини, зокрема холодоагенти, що викидаються в атмосферу. І хоча використання подібних речовин було заборонено ще в 1980 році, вони до сих продовжують жити в атмосферному повітрі.

"Вони будуть з нами ще багато десятиліть. Але якби ми нічого не зробили, все було б набагато гірше", — підкреслили фахівці.

Завдяки відмові від холодагентів розміри сьогоднішньої озонової діри на 3-4 млн кілометрів менше, ніж могло б бути 20 років тому. Проте, підкреслюють вчені, вони завдали сильної шкоди озоновому шару і на його відновлення піде не одне десятиліття.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Антарктиді виявили водорості, які розцвітали поверх талого снігу. Подібне явище, відзначили вчені, свідчать про серйозні кліматичні зміни на Землі.

Також повідомлялося, що європейське відділення організації Greenpeace підрахували, що тваринництво і пов’язана з ним діяльність стала причиною викиду в атмосферу більше СО 2 , ніж автомобілі.

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