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  • Озонова діра над Антарктидою досягла своїх максимальних розмірів за останні 15 років
10 жовтня 2020, субота, 18:40 5
Наука 2020-10-10T20:30:02+03:00
Українські Новини
Озонова діра над Антарктидою досягла своїх максимальних розмірів за останні 15 років

Озонова діра над Антарктидою досягла своїх максимальних розмірів за останні 15 років

Константин Долгий
Наука, Антарктида, Екологія, Озонова дірка
Вид на Землю з космосу. Фото: depositphotos.com
Вид на Землю з космосу. Фото: depositphotos.com

У той час як космічний зонд Європейського космічного агентства виявив на поверхні Марса наявність озону і вуглецю, фахівці Служби моніторингу атмосфери Copernicus заявили про рекордне розширення розмірів озонової діри над Антарктидою.

Про це пишуть Аспекти з посиланням на доповідь Служби моніторингу атмосфери Copernicus.

Фахівці відзначили, що виникнення озонової діри є постійним явищем, проте з року в рік її площа значно варіюється. Так, наприклад, у 2015 році над Антарктидою утворилася маленька дірка, а вже у 2018 році — її визнали рекордно величезною.

В ході вимірювань, які вчені провели на висоті до 25 кілометрів, вдалося з’ясувати, що у 2020 році розміри дірки в озоновому шарі досягли своїх рекордних розмірів за останні 15 років і становлять приблизно 23 млн кілометрів.

У Copernicus пояснили, що за зниженням рівня озону над Південним полюсом Землі стоять холодні полярні вихри і штучні речовини, зокрема холодоагенти, що викидаються в атмосферу. І хоча використання подібних речовин було заборонено ще в 1980 році, вони до сих продовжують жити в атмосферному повітрі.

"Вони будуть з нами ще багато десятиліть. Але якби ми нічого не зробили, все було б набагато гірше", — підкреслили фахівці.

Завдяки відмові від холодагентів розміри сьогоднішньої озонової діри на 3-4 млн кілометрів менше, ніж могло б бути 20 років тому. Проте, підкреслюють вчені, вони завдали сильної шкоди озоновому шару і на його відновлення піде не одне десятиліття.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Антарктиді виявили водорості, які розцвітали поверх талого снігу. Подібне явище, відзначили вчені, свідчать про серйозні кліматичні зміни на Землі.

Також повідомлялося, що європейське відділення організації Greenpeace підрахували, що тваринництво і пов’язана з ним діяльність стала причиною викиду в атмосферу більше СО2, ніж автомобілі.

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