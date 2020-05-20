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20 мая 2020, среда, 18:33 134
Мир 2020-05-20T18:34:27+03:00
Українські Новини
Антарктида начала зеленеть: из-за глобального потепления на континенте развивается новая экосистема

Антарктида начала зеленеть: из-за глобального потепления на континенте развивается новая экосистема

Елизавета Кесельман
Глобальное потепление, Потепление, Антарктида, экосистема
Антарктида. Фото: pixabay
Антарктида. Фото: pixabay

В Антарктиде, где еще в феврале зафиксировали рекордную температуру воздуха до +18.3 градусов, на данный момент наблюдаются глобальные климатические изменения, которые в дальнейшем приведут к новой экосистеме на континете, Об этом заявили британские исследователи в своей статье, опубликованной в в журнале Nature.

В Антарктиде поверх тающего снега обнаружили водоросли, которые активно расцветают, а зеленый цвет преображеннго континента виден даже из космоса. В будущем они могут стать питательной базой для других видов и изменить экосистему континента.

Несмотр на то, что водоросли растут только на небольшой части континента, в основном на Антарктическом полуострове, они глобально влияют на морскую и наземную экосистему региона.

Позеленевшая Антарктида. Фото: nature.comПозеленевшая Антарктида. Фото: nature.com

Повышение температуры воздуха на 1,5 °С уже существенно влияет на размножение водорослей. Из-за глобального потепления площадь их размножения только растет, что может иметь решающее значение для экосистемных изменений Антарктиды.

Отмечается, что распространение снежных водорослей совпадает с территориями колоний пингвинов, тюленей и других животных — организмы питаются, среди прочего, и их пометом. 

Как сообщали Українські Новини, в Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на земной суше.

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