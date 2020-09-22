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  • Корови та інша худоба обігнали автомобілі за викидами CO2 в Європі, - Greenpeace
22 вересня 2020, вівторок, 23:18 5
Європа 2020-09-23T00:15:02+03:00
Українські Новини
Корови та інша худоба обігнали автомобілі за викидами CO2 в Європі, - Greenpeace

Корови та інша худоба обігнали автомобілі за викидами CO2 в Європі, - Greenpeace

Константин Долгий
Greenpeace, Екологія, забруднення повітря, Європейський Союз, Викиди в атмосферу, забруднення оточуючого середовища
Худоба на пасовищі. Фото: depositphotos.com
Худоба на пасовищі. Фото: depositphotos.com

В міжнародної екологічної організації Greenpeace заявили, що лідером по виробництву СО2 на території Європейського союзу стало тваринництво у той час, як в Німеччині виявили множинні спалахи африканської чуми свиней.

Як передають Українські Новини, про це повідомляє бельгійське видання RTBF .

Як показали результати дослідження Greenpeace, в період з 2007 до 2018 року викиди вуглекислого газу від діяльності, яка пов'язана з тваринництвом, збільшилася на 39 млн тонн, тобто на 6%.

"Це рівносильно появі на європейських дорогах додаткових 8,4 млн автомобілів", - відзначають фахівці Greenpeace.

Повідомляється, що щорічно тварини на європейських фермах виробляють понад 500 млн тонн СО2. Разом з непрямими викидами від виробництва м'яса, сільськогосподарських культур і вирубки лісів загальна кількість викидів становить приблизно 704 млн тон вуглекислого газу на рік.

У Greenpeace висловили надію, що Європейський союз скоротить поголів'я худоби і припинить субсидування промислового землеробства. Фахівці організації підрахували, що скоротивши тваринництво на 50% можна знизити обсяг викидів СО2 на 250 млн тон на рік.

Як повідомляли Українські Новини, пандемія коронавірусу принесла серйозну шкоду в різні сфери, починаючи від економічної і закінчуючи екологією.

Тим часом Австрія заборонить продавати дешеві авіаквитки через те, що авіаперельоти забруднюють навколишнє середовище.

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