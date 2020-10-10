25 кандидатів у депутати місцевих рад в Івано-Франківській області відмовилися від балотування, — "Опора"

У той час як в Національній поліції відкрили ще понад 20 кримінальних справ за порушення виборчого процесу, громадянська мережа "Опора" заявляє, що 25 кандидатів у депутати місцевих рад в Івано-Франківській області відмовилися балотуватися.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Опори", передають Українські Новини.

"За інформацією керівництва Івано-Франківської обласної, районних та міських виборчих комісій, які є центрами новостворених районів, ряд кандидатів в депутати та кандидати на посаду міського голови у встановлені терміни відмовилися від балотування", — йдеться в ньому.

Так, у Івано-Франківську обласну раду відмовилися балотуватися 2 кандидати — від партій "Всеукраїнське об’єднання" Свобода " та " Європейської солідарністі ".

У депутати Івано-Франківської районної ради відмовився балотуватися кандидат від "Голосу", а в Івано-Франківську міську раду — від Української Галицької партії.

В Калуський райраду передумали балотуватися по 1 кандидату від "Слуги народу," Українського демократичного альянсу за реформи (УДАР) Віталія Кличка "," Європейської солідарності "," За майбутнє "," Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина".

Балотуватися до Калуської міської ради відмовилися кандидати від "УДАРу" та "За майбутнє".

У Надвірнянську районну раду відмовилися балотуватися кандидати від "Перемоги Пальчевського" і "Батьківщини", а до Надвірнянської міськради — кандидат від "Євросолідарності".

Від місця в Коломийській райраді відмовилися кандидати від "Самопомочі", "За майбутнє" та "Євросолідарності".

У Коломийську міську раду балотуватися відмовилися кандидати від "Народного Руху України" та "Національного корпусу".

У Косівську районну раду відмовилися балотуватися кандидат від "УДАРу" та "Євросолідарності", а в Косівську міськраду — від "Слуги народу".

Також в Косово зняв свою кандидатуру на посаду мера самовисуванець Роман Сверіда.

У Верховинську районну раду відмовилися балотуватися 2 кандидати від "Платформи громад".

Відповідно до частини 1 ст. 231 Виборчого кодексу до 6 жовтня включно територіальні виборчі комісії приймають рішення про скасування реєстрації кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови на підставі відповідного звернення кандидата або місцевої організації партії.

Як повідомляли Українські Новини, раніше політолог Кирило Молчанов заявив, що Президент України Володимир Зеленський дав особисту вказівку зняти кандидата в мери Одеси Дмитра Голубова з виборчого процесу.

Також повідомлялося, що в Чернівцях двоє кандидатів на посаду міського голови побажали зняти свої кандидатури.

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