Місцеві вибори-2020: у Чернівцях двоє кандидатів у мери зняли свої кандидатури

У Чернівцях двоє кандидатів на посаду міського голови побажали зняти свої кандидатури, тоді як Центральна виборча комісія затвердила протоколи про підсумки голосування.

Як пише АСС, про це заявила голова міської виборчої комісії Анжела Саїнчук.

Свою кандидатуру зняв Василь Продан, що висувається від партії "Рідне місто", який тимчасово виконує обов'язки міського голови Чернівців. Також від участі у виборах відмовився самовисуванець Ілля Хочь.

"Ми вже припинили приймати заяви від кандидатів, які знімають свої кандидатури з виборів як міського голови, так і депутатів. Тепер маємо два заяви від Василя Продана і від Іллі Хочя", - розповіла кореспонденту видання Саїнчук.

Вона також зазначила, що прізвища цих людей не потраплять в бюлетень, оскільки його форму затверджуватимуть найближчим часом.

З огляду на зняття за власним бажанням двох кандидатів за крісло мера Чернівців будуть боротися 14 претендентів:

Олександра Фіщук (самовисуванець);

Галина Жук (самовисуванка);

Василь Дутчак (партія "Наш край");

Михайло Яринич (партія "Народний контроль");

Роман Кличук (партія "Єдина Альтернатива");

Володимир Дідух-Кобзарь (самовисуванець);

Василь Максим'юк (партія "Європейська Солідарність");

Юрій Ковалець (самовисуванець);

Олексій Каспрук (відсторонений міський голова, партія "Пропозиція");

Юрій Бурега (партія "Батьківщина");

Руслан Цаплюк (партія "Сила і честь");

Віталій Другановський (партія "Слуга народу");

Сергій Качмарський (партія "Побратими України");

Віталій Михайлишин (партія "Команда Михайлишина").

Як повідомляли Українські Новини, раніше політолог Кирило Молчанов заявив, що в Одесі кандидатуру Дмитра Голубова на посаду міського голови зняли після особистого дзвінка Президента Володимира Зеленського.

Також повідомлялося, що Михайло Добкін зняв свою кандидатуру з виборів мера Харкова.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини