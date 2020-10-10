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10 октября 2020, суббота, 12:45 37
Выборы 2020-10-10T13:00:02+03:00
Українські Новини
За сутки полицейские открыли еще 24 уголовных дела из-за нарушений избирательного процесса

За сутки полицейские открыли еще 24 уголовных дела из-за нарушений избирательного процесса

Елена Новикова
Избирательное законодательство, Нацполиция, Местные выборы, Нарушение избирательного процесса, Местные выборы-2020, Избирательный процесс, Нарушение избирательного законодательства
Полиция. Фото: zn.ua
Полиция. Фото: zn.ua

Министерство внутренних дел сообщает, что с начала избирательного процесса открыто 273 уголовных производства по фактам нарушения избирательного законодательства, в то время, как студентов академий Нацгвардии и внутренних дел привлекут к обеспечению безопасности на выборах.

Об этом говорится в сообщении МВД в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Так, согласно опубликованной инфографике, с начала избирательного процесса открыто 273 уголовных производства, из которых 137 связаны с нарушениями избирательного законодательства, 126 - с избирательным процессом.

За прошедшие сутки полицейские открыли 24 уголовных производства по фактам нарушений избирательного процесса, а всегов течение суток в полицию поступили 266 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

В целом составлено 933 протокола о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

Всего же с 5 сентября территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 3 616 сообщений, связанных с избирательным процессом.

Как сообщали Українськi Новини, в Кабмине заявили, что нового "локдауна" из-за коронавируса не будет, выборы тоже не перенесут.

Также ЦИК зарегистрировал 205 международных наблюдателей на местные выборы.

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