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  • За особистим дзвінком Зеленського в Одесі з виборів зняли кандидата в мери Голубова, – Молчанов
06 жовтня 2020, вівторок, 13:13 155
Вибори 2020-10-06T13:30:02+03:00
Українські Новини
За особистим дзвінком Зеленського в Одесі з виборів зняли кандидата в мери Голубова, – Молчанов

За особистим дзвінком Зеленського в Одесі з виборів зняли кандидата в мери Голубова, – Молчанов

Ірина Дорофейчук
Президент України, Володимир Зеленський, Кирило Молчанов, Місцеві вибори-2020, Дмитро Голубов, Блок Дмитра Голубова
Дмитро Голубов. Фото з відкритих джерел
Дмитро Голубов. Фото з відкритих джерел

Політолог Кирило Молчанов заявив, що вказівку ​​зняти кандидата в мери Одеси Дмитра Голубова та його партію "Блок Дмитра Голубова" з виборчих перегонів дав особисто Президент України Володимир Зеленський.

Про це політолог повідомив, посилаючись на інформацію від джерел.

"Вперше в історії країни Президент особисто подзвонив із вказівкою зняти з виборів кандидата в мери Одеси! Мова йде про Дмитра Голубова, якого сьогодні зняли з виборчих перегонів за рішенням суду. Позови проти нього подали "Слуги народу" нібито через проблеми з реєстрацією. Але реальною причиною була величезна підтримка Голубова в Одесі. За даними соцопитувань, він впевнено виходив до 2-го туру. Таким чином, рухнув план Офісу Президента з виходом Філімонова у 2-й тур і подальшого зливу виборів в Одесі під Труханова", - зазначив Кирило Молчанов.

Кирило Молчанов назвав цей інцидент застосуванням адміністративного ресурсу.

У свою чергу, сам Дмитро Голубов також розповів про тиск на суд з боку Президента України.

"За моєю інформацією, Зеленський особисто телефонував голові суду та описав, що відбудеться з суддями, які спробують прийняти законне рішення і залишити нашу команду в гонці. Після цього, на прохання Зеленського, керівник обласного СБУ Віктор Доровський повторив загрозу посадити в тюрму суддів вже при особистій зустрічі з головою апеляційного суду Одеської області. Паралельно співробітники СБУ приїжджали до членів територіальних комісій додому і намагалися змусити дати свідчення про якісь порушення в поданій мною і моєю партією документації. Таких брудних виборів в Одесі ще не було ніколи. А причина - острах правлячої партії начисто програти вибори в південній столиці", - сказав Дмитро Голубов.

Голубов зазначив при цьому, що залишається в політиці та буде "надалі відстоювати інтереси одеситів".

Нагадаємо, підставою для судового позову стала нібито невірно оформлена оплата застави для участі в місцевих виборах.

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