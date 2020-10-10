підписатися на розсилку
28 28.41
32.85 33.45
˟
10 жовтня 2020, субота, 08:35 7
Суспільство 2020-10-10T08:36:03+03:00
Українські Новини
До кінця карантину залишилося 22 дні. Які діють послаблення

До кінця карантину залишилося 22 дні. Які діють послаблення

Елена Новикова
Карантин, Зелена зона, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні, червона зона, жовта зона, помаранчева зона, зональний карантин
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

Сьогодні почався 213-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

На засіданні Кабміну 26 серпня було прийнято рішення про продовження адаптивного карантину до 31 жовтня.

До цієї дати залишилося 22 дні.

Згідно з новими нормами, в залежності від епідемічної ситуації області будуть розділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони.

Критеріями поділу залишаться заповненість ліжок, відведених під госпіталізацію хворих коронавірусною інфекцією в лікарнях, кількість тестувань на 100 тис. Населення, динаміка збільшення кількості нових випадків, коефіцієнт виявлення захворювання. Згідно з опублікованою Міністерством охорони здоров'я інфографікою, в "зеленій зоні" необхідно користуватися масками, також там буде діяти обмеження на проведення масових заходів (не більше 1 людина на 5 кв. м), на заповненість кінотеатрів (50% від загальної кількості місць) і на перевезення пасажирів (тільки сидячі місця).

В "жовтій зоні" до вищевказаних обмежень додається заборона на відвідування установ, де можуть перебувати люди похилого віку.

В "помаранчевої зоні" забороняється діяльність готелів, робота розважальних закладів у нічний час, планові госпіталізації, будуть закриті спортзали, дитячі оздоровчі табори, а також передбачені обмеження для масових заходів.

У "червоній зоні" забороняється робота громадського транспорту, відвідування освітніх закладів, торгових центрів, кафе і ресторанів.

Іноземці та особи без громадянства, прибуваючи на територію України повинні мати страховий поліс, який покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19, і діє на термін перебування на території України (в тому числі, на тимчасово окупованих територіях).

Також всі категорії громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій повинні пройти самоізоляцію, дострокове припинення якої можливо в разі отримання негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР, проведеного після виїзду з тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей і Криму.

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним як мінімум протягом 10 днів; в лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, за результатами засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Київ переведений з "жовтої зони" епідемічної небезпеки в "помаранчеву", Суми - з "помаранчевої" в "червону", також "червоній зоні" залишився Канів.

Раніше повідомлялося про те, що МОЗ оновив список країн "червоної зони" по поширенню COVID-19.

Більше новин про: Карантин Зелена зона Коронавірус коронавірус в Україні Карантин в Україні червона зона жовта зона помаранчева зона зональний карантин

До кінця карантину залишилося 22 дні. Які діють послаблення
Пенсійний фонд спрямував на фінансування жовтневих пенсій вже 4,4 млрд гривень
Новини
До кінця карантину залишилося 22 дні. Які діють послаблення 08:35
Партія Порошенка показала побудований за гроші Порошенка театр як приклад хаотичної забудови і руйнування 06:45
Мінсоцполітики пропонує не віддавати спадок тим, хто не дбає про своїх літніх родичів 06:30
Шахраї "перехоплюють" квартири до того, як спадкоємці вступають в права. Як захистити майно 05:55
Після незначних коливань курс гривні зміцнився в кінці тижня 05:45
більше новин
Мінкульт внесе "Летючу тарілку" в Києві в реєстр пам'яток архітектури 13:33
Офіс Президента забрав назад запрошення принцу Вільяму і Кейт Міддлтон відвідати Україну 11:10
Більше половини українців прийдуть на вибори, навіть якщо ситуація з коронавірусом загостриться 14:19
Міністр охорони здоров'я провалив тест країни на коронавірус, – лікарка Мар’яна Двуліт 14:20
Голова НБУ Шевченко розповів, за що оголосили догану Рожковій та Сологубу 13:31
більше новин
Олексій Бусаєв: Єдине вікно та збільшення строку оренди приміщень потрібні мільйону київських підприємців 10:00 Прес-реліз
Нова голова уманської ТВК Одарич підозрюється у викраденні печатки та зламі електронної пошти ТВК 16:22
ДАБІ вимагає за сертифікат від $ 15 до $ 25 за квадрат: експерт ринку нерухомості 10:25
Партії УДАР, "Слуга народу" та "Батьківщина" вже домовилися про формування більшості у новій Київраді, - Лерос 10:41 Відео
Офіс Президента забрав назад запрошення принцу Вільяму і Кейт Міддлтон відвідати Україну 11:10
більше новин
Долар дешевшає. Офіційний курс валют на вихідні
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok