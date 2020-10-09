Минздрав обновил список стран "красной зоны" по распространению COVID-19

Министерство здравоохранения по состоянию на 9 октября отнесло Армению и Объединенные Арабские Эмираты к странам "красной зоны" по распространению коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

Всего к "красной зоне" отнесено 46 стран, в том числе 15 государств, относительно которых нет данных по распространению коронавирусной инфекции.

В частности, к странам "красной зоны" отнесены открытые для украинских туристов Армения, ОАЭ, Великобритания, США, Мальдивские и Багамские острова, Ирак, Бразилия, Черногория, а также закрытые для украинских туристов Испания, Франция, Чехия, Израиль, Молдова.

К странам "зеленой зоны" отнесены открытые для украинских туристов Албания, Сербия, Северная Македония, Ирландия, Иран, Турция, Египет, Казахстан, Словения, Беларусь, Сейшельские острова, Коморские острова, Кения, Мексика, а также закрытые для украинских туристов Россия, Италия, Канада, Грузия, Польша, Китай, Германия, Кипр и Тунис.

В Украине показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 тыс. населения составляет 143,4.

Полный список стран "красной" и "зеленой" зон доступен по ссылке.

Как сообщали Українськi Новини, Румыния решила приостановить авиасообщение с Украиной.

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