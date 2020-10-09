Коктейль з крові жителів Сінгапуру використовували для лікування Трампа від COVID-19, - ЗМІ

В Сполучених Штатах Америки для лікування президента Дональда Трампа від захворювання на COVID-19 використовували суміш крові трьох жителів Сінгапуру у той час, як кожному мешканцю Канади пообіцяли безкоштовну вакцину від коронавірусу

Як передають Українські Новини, про це пише сінгапурське видання The Straits Times .

За словами президента США, ключовим препаратом, який допоміг йому подолати COVID-19, стала експериментальна розробка REGN-COV2 виробництва біотехнологічної компанії Regeneron.

Національний центр інфекційних захворювань США (NCID) звернувся з проханням про набір 20 одужалих від COVID-19 людей, зразки яких використовувалися фахівцями Regeneron. Повідомляється, що в кінцевому підсумку компанія використовувала матеріали трьох пацієнтів з Сінгапуру для створення REGN-COV2.

"REGN-COV2 являє собою комбінацію або "коктейль" двох антитіл, які є білками. Вони зв'язуються з вірусом і перешкоджають йому вторгнення в клітини людини", - йдеться в повідомленні.

Крім того, препарат ускладнює мутації коронавірусу і здатний протистояти антитілам, які у відповідь виробляє вірус, атакуючи його різні ділянки.

Як повідомляли Українські Новини, про захворювання Трампа на коронавірус стало відомо 2 жовтня – Трамп та його дружина Меланія отримали позитивний результат тесту на COVID-19.

Раніше президент США Дональд Трамп залишив медичний центр, де декілька днів проходив лікування від коронавірусу та закликав не боятися коронавірусу.

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