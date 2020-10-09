підписатися на розсилку
28.05 28.45
32.9 33.5
˟
  • Новини
  • Світ
  • Америка
  • Коктейль з крові жителів Сінгапуру використовували для лікування Трампа від COVID-19, - ЗМІ
09 жовтня 2020, пʼятниця, 22:59 6
Америка 2020-10-09T23:36:40+03:00
Українські Новини
Коктейль з крові жителів Сінгапуру використовували для лікування Трампа від COVID-19, - ЗМІ

Коктейль з крові жителів Сінгапуру використовували для лікування Трампа від COVID-19, - ЗМІ

Константин Долгий
США, Дональд Трамп, Сполучені Штати Америки, Коронавірус, Коронавірус в США, Пандемія коронавірусу, Ліки від коронавірусу, Одужання від коронавірусу
Дональд Трамп. Фото: CNN
Дональд Трамп. Фото: CNN

В Сполучених Штатах Америки для лікування президента Дональда Трампа від захворювання на COVID-19 використовували суміш крові трьох жителів Сінгапуру у той час, як кожному мешканцю Канади пообіцяли безкоштовну вакцину від коронавірусу.

Як передають Українські Новини, про це пише сінгапурське видання The Straits Times .

За словами президента США, ключовим препаратом, який допоміг йому подолати COVID-19, стала експериментальна розробка REGN-COV2 виробництва біотехнологічної компанії Regeneron.

Національний центр інфекційних захворювань США (NCID) звернувся з проханням про набір 20 одужалих від COVID-19 людей, зразки яких використовувалися фахівцями Regeneron. Повідомляється, що в кінцевому підсумку компанія використовувала матеріали трьох пацієнтів з Сінгапуру для створення REGN-COV2.

"REGN-COV2 являє собою комбінацію або "коктейль" двох антитіл, які є білками. Вони зв'язуються з вірусом і перешкоджають йому вторгнення в клітини людини", - йдеться в повідомленні.

Крім того, препарат ускладнює мутації коронавірусу і здатний протистояти антитілам, які у відповідь виробляє вірус, атакуючи його різні ділянки.

Як повідомляли Українські Новини, про захворювання Трампа на коронавірус стало відомо 2 жовтня – Трамп та його дружина Меланія отримали позитивний результат тесту на COVID-19.

Раніше президент США Дональд Трамп залишив медичний центр, де декілька днів проходив лікування від коронавірусу та закликав не боятися коронавірусу.

Більше новин про: США Дональд Трамп Сполучені Штати Америки Коронавірус Коронавірус в США Пандемія коронавірусу Ліки від коронавірусу Одужання від коронавірусу

Київ переходить в "помаранчеву" зону карантину, Суми - в "червону": Україна оновила зони карантину
МОЗ оновив список країн "червоної зони" з поширення COVID-19
Новини
Коктейль з крові жителів Сінгапуру використовували для лікування Трампа від COVID-19, - ЗМІ 22:59
У будинку для літніх людей в Одеській області зафіксовано спалах COVID-19 22:56
У Черкаській області навчальні заклади цілого району закрили на карантин через COVID-19 22:29
Шмигаль закликав Київ, Харків і Суми самостійно посилити протиепідемічні заходи 22:28
Степанов розповів, в яких регіонах найгірша ситуація з коронавірусом, і обмовився про додаткові заходи 22:02
більше новин
Міністр охорони здоров'я провалив тест країни на коронавірус, – лікарка Мар’яна Двуліт 14:20
Більше половини українців прийдуть на вибори, навіть якщо ситуація з коронавірусом загостриться 14:19
Мінкульт внесе "Летючу тарілку" в Києві в реєстр пам'яток архітектури 13:33
Нова голова уманської ТВК Одарич підозрюється у викраденні печатки та зламі електронної пошти ТВК 16:22
Офіс Президента забрав назад запрошення принцу Вільяму і Кейт Міддлтон відвідати Україну 11:10
більше новин
Олексій Бусаєв: Єдине вікно та збільшення строку оренди приміщень потрібні мільйону київських підприємців 10:00 Прес-реліз
Нова голова уманської ТВК Одарич підозрюється у викраденні печатки та зламі електронної пошти ТВК 16:22
ДАБІ вимагає за сертифікат від $ 15 до $ 25 за квадрат: експерт ринку нерухомості 10:25
Партії УДАР, "Слуга народу" та "Батьківщина" вже домовилися про формування більшості у новій Київраді, - Лерос 10:41 Відео
Офіс Президента забрав назад запрошення принцу Вільяму і Кейт Міддлтон відвідати Україну 11:10
більше новин
Загальна готовність до опалювального сезону 2020/2021 перевищує 95%, - Шмигаль
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok