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06 жовтня 2020, вівторок, 10:32 6
Америка 2020-10-06T11:45:02+03:00
Українські Новини
Не бійтеся Covid-19: Трампа виписали з лікарні

Не бійтеся Covid-19: Трампа виписали з лікарні

Валерия Драгомирова
США, Дональд Трамп, Коронавірус, коронавірус в білому домі
Дональд Трамп. Фото: championat.com
Дональд Трамп. Фото: championat.com

Президент США Дональд Трамп, у якого раніше знайшли коронавірусну інфекцію Covid-19, залишив медичний центр, де декілька днів проходив лікування від коронавірусу. 

Про це Трамп написав в мікроблозі Twitter.

"Я залишу чудовий медичний центр Уолтера Ріда сьогодні о 18:30. Відчуваю себе дійсно добре! Не бійтеся Covid. Не дозволяйте йому домінувати в вашому житті. При адміністрації Трампа ми розробили дійсно відмінні ліки і знання. Я відчуваю себе краще, ніж 20 років назад", - написав він.

Як пише "Європейська правда", дозвіл залишити лікарню президент отримав від своїх лікарів. Уже в понеділок увечері (по Вашингтону) Трамп прилетів на вертольоті в свою адміністрацію.

Крім Трампа, наразі вірус підтвердили також у його дружини Меланії, керівника передвиборчої кампанії Білла степу, декількох сенаторів і ряду інших людей з близького кола американського президента.

Як повідомляли Українські Новини, ЗМІ писали, що Трамп не на шляху до одужання.

Тим часом Байден на 10% випереджає Трампа за місяць до президентських виборів. 

 
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