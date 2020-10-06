Не бійтеся Covid-19: Трампа виписали з лікарні

Президент США Дональд Трамп, у якого раніше знайшли коронавірусну інфекцію Covid-19 , залишив медичний центр, де декілька днів проходив лікування від коронавірусу.

Про це Трамп написав в мікроблозі Twitter.



"Я залишу чудовий медичний центр Уолтера Ріда сьогодні о 18:30. Відчуваю себе дійсно добре! Не бійтеся Covid. Не дозволяйте йому домінувати в вашому житті. При адміністрації Трампа ми розробили дійсно відмінні ліки і знання. Я відчуваю себе краще, ніж 20 років назад", - написав він.



Як пише "Європейська правда", дозвіл залишити лікарню президент отримав від своїх лікарів. Уже в понеділок увечері (по Вашингтону) Трамп прилетів на вертольоті в свою адміністрацію.

Крім Трампа, наразі вірус підтвердили також у його дружини Меланії, керівника передвиборчої кампанії Білла степу, декількох сенаторів і ряду інших людей з близького кола американського президента.



Як повідомляли Українські Новини, ЗМІ писали, що Трамп не на шляху до одужання.



Тим часом Байден на 10% випереджає Трампа за місяць до президентських виборів.

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